Что представляет собой энурез и как найти врача

Распространенным урологическим заболеванием у детей является энурез. Это разновидность недержания мочи. Является одной из частых проблем детей и молодых людей. Точных сведений о данной патологии у детей нет. Однако все-таки она часто дает о себе знать.

Есть предположение, что детский энурез (до 5 лет) считается нормальным. С возрастом ребенок приобретает умение самостоятельно справлять физиологические потребности. По итогам опроса специалистов, недержание мочи у школьников происходит из-за постоянных стрессов, гибели родителей или проблем в семьях.

Кроме того, по статистике, недержание мочи у детей случается так же часто, как и у пожилых людей. Врачам с высоким профессиональным уровнем можно доверить такую деликатную проблему, как энурез. При появлении симптомов обратитесь к врачу. Выбрать уролога в Москве можно по ссылке: https://napopravku.ru/moskva/doctors/urolog/.

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