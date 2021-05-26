Что нужно знать при покупке электроскутера?

Электрические скутеры – одни из самых популярных транспортных средств. Управлять ними очень просто, а еще одни достаточно удобные для городских поездок. При этом на них можно ездить наравне с другими участниками дорожного движения. Если вы планируете купить электроскутер, следующие советы помогут вам подобрать правильную модель.

Главные характеристики при выборе

Такое транспортное средство считается экологичным, но по сравнению с велосипедом способно ездить на высоких скоростях. Поэтому на нем можно совершать длительные прогулки. Существует несколько видов скутеров, что различаются по габаритам и мощности.

Размер электроскутеров

При их выборе в первую очередь ориентируйтесь на вес ТС и свою комплектацию. Это сказывается на его поведении на дороге. Городские модели весят от 50 до 100 кг, но есть и более мощные модели, которые позволяют перевозить груз.

Скорость и мощность аккумулятора

То, на сколько времени хватит электрического аккумулятора, влияет на удобство езды. Некоторые модели имеют запас хода всего в 10 км, их используют в небольших городах. Но есть и такие, которые на аккумуляторе способны преодолеть 70 км. Но расход электродвигателя зависит также от следующих факторов:

нагрузка на скутер;

скорость и стиль езды;

мощность мотора;

объем аккумулятора.

Если вы ездите очень быстро, запас хода уменьшается, так как оказывается высокая нагрузка на двигатель. Поэтому оптимально будет ездить со скоростью до 55 км/час.

Двигатель электроскутера

Эксперты советуют выбирать транспортное средство с более мощным электрическим мотором. От него зависит запас хода, грузоподъемность и сама езда. Классические электроскутеры отличаются мощностью до 800 Вт, а вот модели с мощностью до 2000 Вт могут ездить даже в гору и хорошо разгоняться.

Отдельно скажем о спортивных электроскутерах, на которых можно ездить вдвоем, а также совершать резкие маневры.

Вид аккумулятора и тормозов – важные параметры

При выборе электрического скутера учитывайте ресурс и тип его аккумулятора. Есть три вида таких элементов:

литий-полимерные;

свинцовые;

свинцово-кислотные с силикагелем.

Более выносливыми считаются литий-полимерные аккумуляторы, ресурс которых составляет больше 500 циклов.

На электроскутерах используются тормоза двух вариантов.

Барабанные имеют классическую конструкцию, которая применяется во многих городских скутерах. Они применяются на нескоростных ТС, которые имеют малую или среднюю мощность.

Дисковые тормоза отличаются более легким торможением. Они имеют место на тяжелых скутерах.

Электрические скутеры отличаются экологичностью, бесшумным управлением и легкостью в обслуживании. Они маневренны и простые в управлении, поэтому подойдут даже для неопытных водителей. Для них не нужно техническое обслуживание, а зарядка аккумулятора может происходить даже от розетки. Поэтому такие скутеры идеально подходят для городских поездок, которые будут отличаться комфортностью и безопасностью.