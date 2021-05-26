Что нужно знать при покупке электроскутера?

Электрические скутеры – одни из самых популярных транспортных средств. Управлять ними очень просто, а еще одни достаточно удобные для городских поездок. При этом на них можно ездить наравне с другими участниками дорожного движения. Если вы планируете купить электроскутер, следующие советы помогут вам подобрать правильную модель.

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Главные характеристики при выборе

Такое транспортное средство считается экологичным, но по сравнению с велосипедом способно ездить на высоких скоростях. Поэтому на нем можно совершать длительные прогулки. Существует несколько видов скутеров, что различаются по габаритам и мощности.

Размер электроскутеров

При их выборе в первую очередь ориентируйтесь на вес ТС и свою комплектацию. Это сказывается на его поведении на дороге. Городские модели весят от 50 до 100 кг, но есть и более мощные модели, которые позволяют перевозить груз.

Скорость и мощность аккумулятора

То, на сколько времени хватит электрического аккумулятора, влияет на удобство езды. Некоторые модели имеют запас хода всего в 10 км, их используют в небольших городах. Но есть и такие, которые на аккумуляторе способны преодолеть 70 км. Но расход электродвигателя зависит также от следующих факторов:

  • нагрузка на скутер;

  • скорость и стиль езды;

  • мощность мотора;

  • объем аккумулятора.

Если вы ездите очень быстро, запас хода уменьшается, так как оказывается высокая нагрузка на двигатель. Поэтому оптимально будет ездить со скоростью до 55 км/час.

Двигатель электроскутера

Эксперты советуют выбирать транспортное средство с более мощным электрическим мотором. От него зависит запас хода, грузоподъемность и сама езда. Классические электроскутеры отличаются мощностью до 800 Вт, а вот модели с мощностью до 2000 Вт могут ездить даже в гору и хорошо разгоняться.

Отдельно скажем о спортивных электроскутерах, на которых можно ездить вдвоем, а также совершать резкие маневры.

Вид аккумулятора и тормозов – важные параметры

При выборе электрического скутера учитывайте ресурс и тип его аккумулятора. Есть три вида таких элементов:

  • литий-полимерные;

  • свинцовые;

  • свинцово-кислотные с силикагелем.

Более выносливыми считаются литий-полимерные аккумуляторы, ресурс которых составляет больше 500 циклов.

На электроскутерах используются тормоза двух вариантов.

  • Барабанные имеют классическую конструкцию, которая применяется во многих городских скутерах. Они применяются на нескоростных ТС, которые имеют малую или среднюю мощность.

  • Дисковые тормоза отличаются более легким торможением. Они имеют место на тяжелых скутерах.

Электрические скутеры отличаются экологичностью, бесшумным управлением и легкостью в обслуживании. Они маневренны и простые в управлении, поэтому подойдут даже для неопытных водителей. Для них не нужно техническое обслуживание, а зарядка аккумулятора может происходить даже от розетки. Поэтому такие скутеры идеально подходят для городских поездок, которые будут отличаться комфортностью и безопасностью.

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