Что нужно знать при покупке квартиры в новостройке?

Покупка квартиры в не введенном в эксплуатацию доме – это риски. Для минимизации опасностей при покупке недвижимости готовьтесь к ней заранее. В Оранж Парк можно купить квартиру без рисков и хлопот. Если покупаете в других жилищных комплексах, будьте внимательны.

Анализ рынка

Исследуйте характеристики рынка первички. Анализ позволяет сориентироваться среди обилия предложений, отфильтровать подходящие объекты по ценовому сегменту и прочим критериям.

В последнее время наблюдается рост желающих приобрести жилье премиум-класса и уровня комфорт. Это повлекло увеличение стоимости элитной недвижимости и рост ее количества.

Глобальный интерес к жилью в новостройках объясняется низкими ценами и привлекательностью новых квартир. Они удобные, построенные с применением современных технологий и материалов. Отопление такого помещения не требует больших затрат. Там хорошая звукоизоляция.

В жилищных комплексах наблюдается развитая инфраструктура. Особенно, если сравнивать квартиры в новостройке с рынком вторички.

Факторы, определяющие стоимость

На стоимость квартиры в новом доме влияют факторы:

этап строительства;

класс недвижимости;

расположение дома.

Расположением объекта называют удаленность от объектов инфраструктуры, остановок общественного транспорта. На стоимость влияет транспортная развязка, наличие поблизости станций метро. В выгодно расположенных домах квадратный метр квартиры будет стоить дорого. Второстепенным ценоопределяющим фактором считается наличие школ, больниц, детских садов в непосредственной близости.

Класс ЖК зависит от сырья, из которого строили дом. Эконом-класс возводят из железобетонных блоков. В них низкая шумо- и теплоизоляция. Монолитно-каркасные дома теплее. Эту технологию применяют для возведения построек комфорт и премиум класса. Дома из кирпича ценят за экологичность, качественную шумоизоляцию. В домах высокого класса применяются современные и экологически безопасные материалы. Плюс трехкомнатная квартира крюковщина в кирпичном доме будет теплой и комфортной для жизни.

На цену влияет этап строительства – котлован, коробка, отделка, непосредственно перед сдачей. На ранних этапах квартиры дешевле, на поздних – дороже. Покупка недвижимости после сдачи в эксплуатацию несет меньше рисков и меньше ожиданий.

Параметры выбора

Покупателю рекомендуется определить, какие параметры для него в приоритете – цена, транспортная развязка, комфорт, материалы, благоустройство территории. Перед окончательным завершением сделки важно осмотреть прилегающую территорию, узнать про наличие детской площадки и паркинга.

Непосредственный осмотр придомовой территории позволит лично убедиться в экологической обстановке, оценить стадию строительства и соответствие заявлений застройщика действительности. Если отдел продаж находится на стройплощадке, можно задать специалистам все интересующие вопросы. Больше квартир по низкой цене ищите на сайте https://orangepark.ua/ua/types_apartments/1_komnatnye/. От внимательности, скрупулезности покупателя зависит его дальнейший комфорт.