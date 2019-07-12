Что нужно знать о беспроводных наушниках?

Наушники беспроводного типа заполонили мир практически молниеносно. Все больше меломанов, предпочитающих активный отдых, отдают предпочтение продукции, которая не сковывает движения и позволяет наслаждаться любимыми треками где угодно. Однако подобная аппаратура обладает определенными особенностями, которые следует учитывать перед тем, как купить популярную модель.

Выбор музыкального оборудования зависит от множества критериев, таких как конструкция, тип функционирования, размер и цена. Индивидуальные приборы для трансляции аудиосигнала не исключение, ведь современные производители предлагают купить беспроводные наушники с абсолютно разными техническими характеристиками. Огромный ассортимент высококачественных моделей от ведущих брендов со всех уголков мира представлен в каталоге магазина https://muzline.ua/

Какие бывают аккумуляторы в беспроводных наушниках?

Существуют несъемные и съемные аккумуляторы для беспроводных наушников. При этом, именно последние пользуются большей популярностью, так как обладают такими преимуществами:

возможность сменить разрядившиеся батареи;

разумная цена;

эргономичность.

Также следует учитывать тип аккумуляторов, которые идут в комплекте с беспроводными наушниками:

никель-кадмиевые;

литий-ионные.

Главное достоинство никель-кадмиевых батарей (Ni-Cd) заключается в их низкой стоимости. Недостатками продукции считается большой вес, громоздкость и необходимость полной зарядки и разрядки.

Литий-ионные аналоги считаются более современным решением, так как их можно подзаряжать. Однако цены на аккумуляторы типа Li-Ion существенно выше.

Тип подключения

Еще один немаловажный фактор, который поможет выбрать оптимальный вариант – тип беспроводного подключения. Различают такие модели беспроводных наушников:

функционирующие через ИК-порт (стоят сравнительно недорого, но их мобильность весьма относительна);

со встроенным модулем Блютуз (на сегодняшний день – лучший вариант беспроводных наушников для обывателей);

радиоканалы (отменно подойдут для прослушивания музыки в помещениях);

работающие через Wi-Fi.

Прочие особенности

Также важно обращать внимание на техническую сторону оборудования, а именно:

громкость и чувствительность (оптимальный показатель – 100 дБ +/-10%);

частотные показатели (диапазон 15-20000 Гц);

импеданс или сопротивление (в пределах от 30 до 120 Ом, но должен соответствовать источнику сигнала);

линейное искажение (максимально приближен к нулю).

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