Что нужно делать, чтобы не испортить кредитную историю

Кредитная история – как репутация. Испортить ее очень легко, а восстановить, конечно, возможно, но сложно. Следует знать, какие основные действия приводят к ее порче.

Просрочка – самый простой путь к плохой кредитной истории

Они бывают практически у всех, кто пользуется кредитами – пожалуй, это можно назвать даже характерной особенностью данной услуги. Но если небольшая просрочка в несколько дней обычно не вызывает никаких последствий, то несколько месяцев – это уже совершенно другое дело, особенно если у заемщика нет никаких уважительных причин для такого поведения.

Если ожидаются какие-то финансовые затруднения, например, человек неожиданно потерял работу, лучше сразу сообщить об этом в финансовое учреждение и попросить отсрочку по кредиту. Обычно банки готовы пойти навстречу своим клиентам, а на кредитной истории это никак не скажется. Также очень желательно иметь какие-то средства, которые отложены специально на погашение займа в случае непредвиденных обстоятельств. Если такой заначки нет, то деньги можно перезанять, тут дают займы всем: https://unicom24.ru/private/mikrozajmy/absolyutno-vsem.

Слишком много кредитов на одного человека

Действительно, когда кто-то берет в кредит буквально все и постоянно, это может вызвать подозрение. Напрямую на кредитную историю такая ситуация обычно не влияет, но в каком-нибудь пятом-шестом кредите могут и отказать, ведь по итогу набегает очень существенная сумма. К тому же, если будут иметь место те самые непредвиденные обстоятельства, то на человека буквально обрушатся все займы сразу, а подобная тяжесть для большинства людей становится неподъемной.

Неактуальные данные/данные, которые часто меняются

Интересно, что и то, и другое оказывает на кредитную историю примерно одинаковое влияние, поскольку в обоих случаях банку сложно становится оценить потенциального заемщика. Если в последний раз человек обращался за кредитом лет десять назад, то такая оценка и вовсе практически невозможна. Поэтому лучше всего время от времени брать мелкие кредиты, например, на бытовую технику, и пунктуально их погашать. Тогда в случае, если потребуется более крупная сумма, проблем не возникнет.

Также не только для банка, но и для микрофинансовой организации будет выглядеть подозрительным тот факт, что заемщик часто меняет паспортные данные, так что при оформлении каждого нового кредита они разные – это может быть фамилия, место проживания и так далее. В этом случае можно просто взять деньги в долг без фото паспорта тут https://unicom24.ru/private/mikrozajmy/bez-foto-pasporta.

Судебный иск, вне зависимости от того, кто его подавал

Даже если это сделал заемщик, и иск имел под собой все основания, судебные разбирательства никто не любит и никто не хочет оказаться в них втянутым. Поэтому скорее всего, если имела место какая-то скандальная история, которая была внесена в историю кредитную, банк в следующий раз откажет в выдаче займа. Самый простой способ ничего не портить – избегать подобных скандалов.

Если же то-то подобное произошло, на помощь приходят малоизвестные МФО тут: https://unicom24.ru/private/mikrozajmy/maloizvestnye-mfo. Они готовы выдать средства практически любому заемщику на индивидуальных условиях.

Существуют и другие эффективные способы, помогающие надежно лишить себя доступа к кредитам в будущем – это , например, действия мошенников, которые взяли на имя человека кредит и, естественно, не стали его возвращать. В таком случае нужно обратиться в компетентные органы и чем раньше после обнаружения проблемы это произойдет, тем лучше. В профилактических целях время от времени стоит проверять свою кредитную историю