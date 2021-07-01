Чтение и удаление кодов ошибок автомобиля

Современные автомобили буквально нашпигованы различными датчиками и электронными системами. Когда в работе какого-либо механизма или узла происходит сбой, то в бортовом компьютере появляется и сохраняется соответствующая ошибка. Некоторые из ошибок могут блокировать или существенно ограничивать возможности автомобиля. Именно поэтому их нужно вовремя фиксировать и устранять.

Именно для этих целей предназначены автосканеры. Они позволяют быстро подключиться к электронному блоку управления авто для считывания и обработки информации. Автосканеры функционируют в режиме реального времени и кроме «работы над ошибками» позволяют выполнить диагностику основных узлов автомобиля.

Они компактные, и без труда помещаются в бардачке. Подключить девайс к авто сможет практически любой, поскольку для этого достаточно иметь всего лишь смартфон, планшет или ноутбук. Подробнее о работе с устройством рассказываем ниже.

Как подключить автосканер

Разберем процедуру подключения на примере самого распространенного варианта – смартфона на Android. Для соединения используется специальный диагностический разъем, который находится немного ниже рулевой колодки. В некоторых случаях, например если авто «в возрасте», может понадобиться переходник. Купить такой можно в специализированном интернет магазине Cartools.

В целом, последовательность действий следующая.

Скачиваем и устанавливаем специальное приложение (например, Torque). Вставляем автосканер в соответствующий разъем. Включаем зажигание. Активируем Bluetooth на смартфоне и запускаем «Поиск нового оборудования». Находим в списке модель автосканера и соединяемся (может понадобиться код сопряжения). Выполняем стартовые настройки.

Функциональность автосканера

Разнообразие настроек и возможностей зависит прежде всего от модели самого устройства. Если у вас прибор дилерского класса, предназначенный только для одной марки автомобилей, то вы сможете проводить диагностику на самом глубоком, профессиональном уровне. Но, как правило, на обывательском уровне такой широкий функционал не является востребованным.

Обычно отечественные автовладельцы пользуются двумя базовыми функциями. Это считывание и расшифровка ошибок, а также информация в реальном времени (можно добавлять на экран разные счетчики, которые будут отображать рабочие параметры различных систем авто).

Важно понимать, что без автосканера прочитать и удалить ошибку не получится. Вся информация в электронном блоке управления находится в зашифрованном виде. Также для расшифровки понадобится библиотека кодов, с помощью которой можно узнать, в каком именно узле локализован дефект и каков его характер.

Пример чтения и удаления кодов ошибок

В качестве примера возьмем ошибки P0101 и P0171. Их появление может быть как одновременным, так и раздельным. Первый код означает выдачу нестандартных показаний расходомера, находящегося на впускном патрубке. Второй код сигнализирует о недостаточной насыщенности топливо-воздушной смеси.

В такой ситуации необходима проверка корректности выдачи данных расходомера воздуха, которые поступают в блок управления ДВС. Сверить заданные и реальные рабочие характеристики можно с помощью диагностического софта. Если же показания явно различаются и не находятся в стандартном диапазоне, то необходима проверка всей впускной системы на герметичность – от воздушного фильтра до впускного коллектора.

В некоторых случаях подсасывание воздуха слышится по характерному посвистыванию. Безусловно это значительно облегчает поиск проблемного участка. Если свист не слышится и визуально поврежденное место не обнаруживается, то можно воспользоваться дополнительными способами. Например, на стыки распылить очистную жидкость для дроссельной заслонки. Если на каком-либо участке стыка имеется поврежденное место, то мотор на короткое время наберет обороты.

После того, как подсасывание воздуха будет устранено, ошибку следует удалить с помощью автосканера. После этого снова проверяется расходомер и сверяются показатели. Если все в порядке, то еще некоторое время нужно последить за этими показаниями. Поскольку бортовой компьютер только после набора определенного пробега сможет получить новую информацию о показателях смесеобразования.

Заключение

Автосканеры и адаптеры, которые можно приобрести, например, на сайте специализированной компании, являются необходимым аксессуаром любого современного автовладельца. Благодаря им возможна оперативная проверка технического состояния авто. А если на дисплее бортового компьютера появилась индикация ошибки, то без них попросту не обойтись.

Помимо прочего, они быстро окупают свою стоимость. Так как удаление большинства мелких ошибок не требует обслуживания на СТО, их вполне можно устранить самостоятельно.