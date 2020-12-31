Chevrolet снова в России: что выбрать

Сейчас автомобили Chevrolet пользуются довольно большим спросом. Начиная с 2020 года, автосалоны могут предложить широкий ассортимент популярных моделей бренда «Шевроле».

Распространенные модели

Экономный и красочный вариант – это про Spark, доступный и простой – Nexia, габаритный и по-настоящему семейный – Cobalt. В разделе https://chevrolet-auto.com/ можно найти и подобрать машину на любой вкус. Какие привилегии вы получите, приобретя авто у официального представителя? Тест-драйв, надежный сервис, возможность выбрать комплектацию, очень выгодную страховку и условия оплаты – все это привлекает довольно большое количество людей.

Преимущества модели Spark

«Шевроле» – знаменитый бренд, его успешно продают во многих странах. Он пользуется популярностью. Машина, подробности о которой можно узнать в разделе https://chevrolet-auto.com/models/chevrolet-spark/, отлично адаптирована под потребности владельца. Она хорошо подойдет для городских жителей. Автомобиль яркий, компактный, экономичный. На этом автомобиле можно парковаться практически везде, что важно в условиях города, где с парковкой часто бывают проблемы. Spark – это «искра», которая имеет отличную аэродинамику. Машина подойдет как для женщины, так и для мужчины. Chevrolet Spark всегда выделяется на дороге своим броским видом. Автомобиль можно выбрать в любом доступном цвете.

Какая выгода от сотрудничества с дилером Шевроле

Сеть развивается, во многих крупных регионах появились новые центры. Автомобили Шевроле становятся ближе к каждому покупателю страны. На сайте всегда можно найти дилера, который находится недалеко от вас, а именно в вашем городе. Только официальные представительства дают возможность получить выгодное кредитование от 6,5%, оформить полную страховку. Есть возможность укомплектовать авто, настроить индивидуально для каждого, что сделает его не таким, как другие автомобили. Также можно получить актуальные предложения, покупая новый «Шевроле» массового сегмента.

Nexia и Cobalt

Недорогим и надежным вариантом для каждого покупателя, у которого возник вопрос выбора автомобиля, будет проверенная временем Nexia. Она проста в обслуживании, не подведет будущего владельца. Cobalt – это седан для большой семьи. Он просторный, богат базовой комплектацией. «Шевроле» все больше заслуживает доверие у автолюбителей и не только. Тем самым он устойчиво закрепил свое место на рынке России.