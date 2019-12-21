Черный список продуктов, которые связаны с развитием рака

Сегодня много говорится о том, что большой перечень продуктов содержит канцерогены, токсины и прочие вещества, наносящие непоправимый вред здоровью. В частности, они могут провоцировать возникновение раковых заболеваний. Какие диеты наиболее вредны для организма? Вот их список.

Мероприятия по оздоровлению и комплексной поддержке организма предусматривают в первую очередь внимание к рациону питания. Сегодня ни для кого не является секретом, что широкий спектр пищевых продуктов может спровоцировать возникновение и развитие следующих хронических недугов: ожирение, сахарный диабет 2 типа, большой перечень сердечно-сосудистых патологий.

Группы продуктов, повышающих риск возникновения онкологии

Многочисленные научные исследования подтверждают, что конкретный перечень продуктов питания напрямую связан с вероятностью прогрессирования отдельных видов злокачественных новообразований. Сюда можно отнести колоректальный рак, онкологию желудка, горла, гортани.

Информация о продуктах, которые имеют отношение к высокой или, наоборот, низкой вероятности возникновения и прогресса злокачественных новообразований, даст возможность внести корректирующие изменения в свою диету на базе здоровой пищи.

Исследования в этой области позволяют сделать вывод, что к диетам, повышающим вероятность возникновения и прогресса онкологии следует отнести:

Недостаточно включающие цельнозерновые продукты

Исключающие такую позицию, как фрукты и овощи

Не включающие молочные продукты

Предполагающие употребление обработанного мяса

Предполагающие употребление красного мяса

Предполагающие употребление широкого спектра сладких напитков

Диета, предусматривающая исключение цельного зерна выступает фактором большого перечня онкологических недугов. Далее следуют диеты с малым употреблением молокопродуктов и активным включением полуфабрикатов из мяса. Дальше следует диета без фруктов и овощей, и склонность к красному мясу и употреблением напитков с высоким показателем сахара.

Вероятность появления онкологических недугов, связанная именно с рационом, колеблется в зависимости от возраста, пола, расовой принадлежности и прочих персональных факторов. Но в общем было обнаружено, что все представители мужского пола американского происхождения, чернокожие и выходцы из Латинской Америки в возрасте от 45 до 64 лет, входят в группу повышенного риска указанной болезни.

Существует подробный список продуктов питания, провоцирующих возникновение и развитие опухолей. Специалисты советуют придерживаться здорового, комплексного питания, включающего цельные продукты, низкое потребление или полный отказ от переработанных продуктов, сахара, красного мяса. Сбалансированное питание предусматривает употребление богатого спектра продуктов, и, одновременно, отказ от пищи, повышающей вероятность возникновения патологий органов и систем организма.

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