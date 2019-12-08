Черногория для россиян: арт-центр европейского масштаба

Черногория – европейский центр современного искусства? Именно так! Почти шесть лет назад знаменитый галерист Марат Гельман уехал в маленькую страну на Балканах, чтобы ускорить ее интеграцию в пространство мировой культуры. И попутно создал в Черногории для россиян – художников, скульпторов и других творческих людей – своеобразный «авангардный рай».

Как все начиналось…

В январе 2014 года Гельман отбыл из России в Будву, прекрасный город на побережье Адриатики. Арт-продюсера пригласил Нэйл Эмильфарб – американский инвестор с русским прошлым, владелец фирмы Dukley. Первой идеей было создание «культурного отдела» при компании, но когда это Марат Гельман ограничивался малым?! В результате родился арт-проект государственного масштаба Dukley Art Center, поддержанный искусствоведом Петаром Чуковичем, экс-директором Национального музея страны.

Гельман ставил задачу: сначала привлечь художников постсоветского пространства, затем европейцев, а затем и заново «открыть Америку». Первые два этапа можно считать успешно выполненными.

От арт-центра до Форума русской культуры

Весной 2015 года в Которе открылась официальная резиденция Dukley European Art Community: так стал называться арт-центр. Как большой магнит, он начал притягивать интереснейших представителей искусства из разных стран, в том числе из России.

В 2018 году в Будве прошел уникальный Форум русской культуры в Европе «СловоНово», организованный арт-центром. Мероприятие было высоко оценено как с русской, так и с европейской стороны и стало постоянным: в сентябре 2019 года Форум был проведен второй раз. В октябре 2019 года, в интервью радио «Эхо Москвы», Марат Гельман сказал: «Искусство хочет быть интернациональным, и Черногория для россиян – место, где намного легче попасть в интернациональный контекст. Я делаю 20 выставок в год в европейских галереях, я чувствую, что могу изменить ситуацию к лучшему».

Черногория – второй дом для россиян?

Когда в 2015 году Марат Гельман приезжал в Россию и рассказывал о своем проекте, многие творческие люди, оставшиеся нереализованными на родине, всерьез начали задумываться об эмиграции. А кое-кто и предпринял этот шаг. Утечка талантов – вечная российская проблема…

Но с недавних пор проблема получила решение! В 2018 году в Черногории была разработана государственная программа гражданства за инвестиции, в октябре 2019 года начался прием первых заявлений. Лояльные ценовые условия программы вкупе со стабильным развитием экономики страны делают предложение привлекательным для бизнесменов. Туристов манит безвизовый въезд в 130 с лишним стран, ну а людей искусства – возможность творить без помех под эгидой Dukley European Art Community.

Единственный минус: Черногория – маленькая страна, и правительство намерено прекратить предоставление инвестиционного гражданства после выдачи всего лишь 2000 паспортов. Кто не успел, тот опоздал…