Черная пяница в интернете: такая же как и офлайн?
Весь год покупатели ждут время больших скидок — черную пятницу. И если раньше это был всего один день в году, то с появлением интернета тенденция изменилась. Онлайн-продажи растут с каждым днем. Офлайн магазины переходят в цифровое пространство и это отражается на покупательской активности.
Особенно актуальны онлайн-покупки стали в 2020 году, когда любое посещение магазина приравнивается к огромному риску.
Изменяется наша жизнь и меняются тренды. Большие скидки в черную пятницу теперь перестали быть данностью только последней пятницы в конце ноября. Так, например, интернет-магазин Алло начинает большую распродажу уже с 23 ноября. Самые лучшие предложения смогут получить те, кто первым оставит заявку на странице по ссылке выше. Не теряйте такую возможность, скорее регистрируйтесь и получайте уникальные товары по выгодной цене.
Традиционная черная пятница: что это?
Название «Black friday» появилось в Америке. Его историю связывают с несколькими событиями:
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обвал фондовой биржи 24 сентября 1869 года;
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пробками в Филадельфии по пятницам после Дня Благодарения;
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фиктивными больничными менеджеров по продажам в магазинах, через огромный наплыв покупателей в последнюю пятницу ноября;
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рынком рабов в Америке.
Но ни одно из этих событий не ассоциировалось со скидками и распродажей. Хотя 2 и 3 были непосредственно спровоцированы ими.
Современная трактовка этого термина берет свое начало с 60-х годов 20 века. Придумали ее маркетологи, чтобы обозначить этот ажиотаж в магазинах по пятницам после Дня Благодарения.
Сегодня «Black friday» это:
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огромная очередь с 4 утра возле входа в торговые центры;
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толпы, выламывающие двери магазинов;
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сумасшедшая давка и настоящая борьба за скидочный товар;
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закупка подарков к Новогодним праздникам;
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приобретение значимых вещей для дома: телевизоров, стиральных машин, ноутбуков и т.д.
Многие люди специально копят деньги весь год, чтобы на черную пятницу приобрести товары по максимально низким ценам.
Черная пятница онлайн: чем отличается?
Так как в этом году официально запрещено создавать большие скопления людей, то большая доля покупок придется на интернет. И это очень удобно, ведь не нужно идти в магазин, тратить свои силы и время, думать о доставке и т.д. В общем, все мы знаем преимущества покупок онлайн.
Но чем хороша черная пятница в сети?
А тем, что большие интернет-магазины делают скидки не один день, а как минимум неделю. Таким же путем поступил и Алло. Старт черной пятницы начнется с 23 ноября, а окончание пока не известно и будет объявлено дополнительно.
Поэтому никаких столпотворений и ажиотажа, в интернете скидок хватит на всех. А тем более, что оставаться дома сейчас намного безопасней, чем ходить в офлайн магазины.
Еще одно преимущество черной пятницы в сети, что товаров очень много, они разноплановые и находятся в одном месте — Allo.ua.
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