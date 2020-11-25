Черная пяница в интернете: такая же как и офлайн?

Весь год покупатели ждут время больших скидок — черную пятницу. И если раньше это был всего один день в году, то с появлением интернета тенденция изменилась. Онлайн-продажи растут с каждым днем. Офлайн магазины переходят в цифровое пространство и это отражается на покупательской активности.

Особенно актуальны онлайн-покупки стали в 2020 году, когда любое посещение магазина приравнивается к огромному риску.

Изменяется наша жизнь и меняются тренды. Большие скидки в черную пятницу теперь перестали быть данностью только последней пятницы в конце ноября. Так, например, интернет-магазин Алло начинает большую распродажу уже с 23 ноября. Самые лучшие предложения смогут получить те, кто первым оставит заявку на странице по ссылке выше. Не теряйте такую возможность, скорее регистрируйтесь и получайте уникальные товары по выгодной цене.

Традиционная черная пятница: что это?

Название «Black friday» появилось в Америке. Его историю связывают с несколькими событиями:

обвал фондовой биржи 24 сентября 1869 года;

пробками в Филадельфии по пятницам после Дня Благодарения;

фиктивными больничными менеджеров по продажам в магазинах, через огромный наплыв покупателей в последнюю пятницу ноября;

рынком рабов в Америке.

Но ни одно из этих событий не ассоциировалось со скидками и распродажей. Хотя 2 и 3 были непосредственно спровоцированы ими.

Современная трактовка этого термина берет свое начало с 60-х годов 20 века. Придумали ее маркетологи, чтобы обозначить этот ажиотаж в магазинах по пятницам после Дня Благодарения.

Сегодня «Black friday» это:

огромная очередь с 4 утра возле входа в торговые центры;

толпы, выламывающие двери магазинов;

сумасшедшая давка и настоящая борьба за скидочный товар;

закупка подарков к Новогодним праздникам;

приобретение значимых вещей для дома: телевизоров, стиральных машин, ноутбуков и т.д.

Многие люди специально копят деньги весь год, чтобы на черную пятницу приобрести товары по максимально низким ценам.

Черная пятница онлайн: чем отличается?

Так как в этом году официально запрещено создавать большие скопления людей, то большая доля покупок придется на интернет. И это очень удобно, ведь не нужно идти в магазин, тратить свои силы и время, думать о доставке и т.д. В общем, все мы знаем преимущества покупок онлайн.

Но чем хороша черная пятница в сети?

А тем, что большие интернет-магазины делают скидки не один день, а как минимум неделю. Таким же путем поступил и Алло. Старт черной пятницы начнется с 23 ноября, а окончание пока не известно и будет объявлено дополнительно.

Поэтому никаких столпотворений и ажиотажа, в интернете скидок хватит на всех. А тем более, что оставаться дома сейчас намного безопасней, чем ходить в офлайн магазины.

Еще одно преимущество черной пятницы в сети, что товаров очень много, они разноплановые и находятся в одном месте — Allo.ua.

Не забудьте оставить заявку, чтобы быть в курсе самых лучших предложений. Делайте покупки безопасно и не подвергайте себя риску. А с черной ниждятницей на Алло это будет еще и очень выгодно.