Чем профессиональная косметика отличается от обычной?

Все уходовые косметические продукты между собой можно поделить на три основные категории: люкс, масс-макет и профессиональные. В зависимости от категории средства отличаются не только стоимостью, но и заявленным качеством, эффектом. Больше всего выбора представлено в масс-макете, эта косметика бюджетная, поэтому пользуется популярностью у обычных потребителей. Люкс — элитный класс, не рассчитан на всех. Профессиональная применяется для салонного и домашнего ухода. В последнем классе есть продукция как со средним, так и высоким ценником. Выгодно купить профессиональную косметику отличного качества рекомендуем на сайте.

Чем отличается профессиональная косметика от обычной?

Профессиональная категория средств требует тщательного исследования, чтобы заявить высокое качество конечному потребителю. Для этого используется первоклассное сырье, ингредиенты преимущественно натурального происхождения. Они не вредят коже, не вызывают аллергической реакции. Такие продукты могут оказывать сразу несколько эффектов, например, увлажняющий, успокаивающий, регенерирующий, но воздействует на один проблемный участок.

В профессиональной косметике больше концентрация активных веществ, это делает её продуктивнее. Однако недостаточно сделать пилинг и намазаться кремом. Профессиональные уходовые средства зачастую вводятся:

подкожно инъекциями;

специальным оборудованием (ультразвуом, током), что невозможно осуществить в домашних условиях.

Результат от применения такой продукции наступает практически сразу, и его очень заметно даже после первого применения. Действие любого средства всегда направленное. Один и тот же крем не используется для рук, ног, тела и лица, это позволяет оказать мощное воздействие на проблемные участки. Универсальные варианты можно встретить только в масс-макете.

Особенность профессиональной косметики

Профессиональные уходовые линейки разрабатывают научные лаборатории, заявленная продуктивность обязательно подтверждается исследованиями, сертификатами качества.

Порой в составе профи-косметики встречаются очень редкие компоненты, при этом они эффективнее распространенных. То же явление наблюдается и в люксовых сериях, однако покупая профессиональные средства, никто не переплачивает за бренд, рекламную кампанию. Дизайн упаковки гораздо проще, ориентация именно на результат, а не эстетическую сторону готового продукта.