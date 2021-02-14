Чем полезен отрубной хлеб? Помогает ли хлеб с отрубями похудеть, чем он ценен?

Многие диеты предполагают полный отказ от мучного, однако диетологи советуют не торопиться отказываться от некоторых видов хлеба. Так, например хлеб с отрубями часто встречается в списке диетических продуктов. Более того, он полезен не только для тех, кто мечтает сбросить лишний вес. И вот почему.

По мнению специалистов, отрубной хлеб играет большую роль в рационе здорового питания. Этот вид хлеба, который мы обычно встречаем в списках диетических продуктов, относится к числу полезных углеводов, которым на самом деле нужно отдавать предпочтение всем, а не только тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Вопреки распространенному мнению, отрубной хлеб содержит примерно такое же количество калорий, как и белый хлеб, но при этом помогает сбросить вес, поскольку активизирует работу кишечника и снижает аппетит. Итак, любопытные сведения о хлебе с отрубями…

Польза отрубного хлеба

В наши дни употребление хлеба с отрубями по-прежнему остается предметом дискуссий, однако многие специалисты утверждают, что этот хлеб полезен. В силу того что белый хлеб и его производные содержат добавки и к тому же могут вызывать сахарный диабет второго типа, эксперты рекомендуют отдавать предпочтение отрубному хлебу.

В 100 граммах хлеба с отрубями, обладающего высокой питательной ценностью, содержится около 200 килокалорий. Его основные полезные свойства следующие.

— Относится к группе цельнозерновых продуктов. По этой причине содержит много витаминов E и B. Является питательным продуктом.

— Богат пищевыми волокнами и клетчаткой, что наделяет его способностью сохранять ощущение сытости.

— Отрубной хлеб сложнее жевать. В силу длительного пережевывания дает чувство сытости.

— Снижает риск развития рака ободочной кишки.

— Рекомендуется пациентам с сахарным диабетом, при проблемах с кишечником и желудком. Ускоряет обмен веществ.

— Помогает вывести токсины из организма.

— Снижает и нормализует артериальное давление.

— Способствует пищеварению.

— Улучшает процесс кроветворения.

— Предотвращает ожирение.

— Нормализует уровень сахара в крови.

— Защищает стенки сосудов.

— Препятствует получению лишних калорий за счет увеличения секреции слюны.

— Предотвращает быстрое наступление чувства голода.

— Активизирует работу пищеварительной системы и предотвращает проблему запоров.

— Фитиновая кислота, содержащаяся в отрубях, препятствует усвоению избыточного количества таких микроэлементов, как кальций, цинк, железо.

Разница между отрубным и обычным хлебом

Главное отличие отрубного хлеба от обычного — это высокий уровень натуральных углеводов. Белый хлеб содержит добавки, и в нем мало таких углеводов. Поэтому белый хлеб при его употреблении быстро повышает уровень сахара в крови и быстрее вызывает чувство голода. Между тем отрубной хлеб, богатый натуральными углеводами, который нужно дольше жевать, надолго дает ощущение сытости. Другие важные отличия отрубного хлеба от белого состоят в следующем.

— Обладает высокой питательной ценностью.

— Богат витаминами и минералами.

— Имеет более длительный срок хранения.

— Содержит меньше калорий.

Помогает ли хлеб с отрубями похудеть?

Поскольку отрубной хлеб содержит много клетчатки, предпочтение ему отдают прежде всего люди, придерживающиеся диеты. В этой связи возникает вопрос: способствует ли отрубной хлеб похудению?

Будучи неотъемлемой составляющей диетического питания как продукт, ускоряющий обмен веществ, хлеб с отрубями при правильном употреблении может способствовать снижению веса, но при употреблении в избыточном количестве также может привести к увеличению массы тела.

Таким образом, не стоит излишне налегать на отрубной хлеб, полагая, что от него худеют. Рекомендуется съедать не более 6-8 ломтиков такого хлеба в день. Большее количество может стать причиной быстрого набора веса.

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