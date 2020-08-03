Чем отличаются игрушки для детей 5 лет и для детей 7 лет

Посредством игры ребенок адаптируется к окружающему миру, развивает необходимые в дальнейшей жизни умения и навыки. Но на каждом этапе развития важно окружить чадо игрушками, соответствующими возрасту. Так, игрушки для детей 5 лет и 7 лет заметно отличаются. Разница всего в два года, но интересы, потребности и психоэмоциональный фон детей обоих возрастов во многом расходятся.

Вместе с экспертами Alatoys-market мы выяснили, какие игрушки самые полезные и популярные для пяти- и семилетних.

Игрушки для 5 лет

В 5 лет возрастает познавательный интерес, активно развивается воображение, творческие способности. Если раньше ребенок пассивно «впитывал» информацию, то сейчас он готов сам придумывать истории, сюжеты, создавать новые миры. Ему знакомы буквы, цифры и геометрические фигуры, он умеет находить отличия и сходства между предметами, дольше удерживать внимание – от нескольких минут до целого часа.

Задача родителей – усложнять привычные игры, развивать фантазию и творческий потенциал ребенка.

ТОП лучших игрушек на этом этапе:

Музыкальные инструменты. Подойдут ударная установка, микрофон, игрушечные гитары, пианино, синтезаторы. Детям с рождения и до 5 лет интересны ксилофоны из-за их мелодичного звучания. Купить их можно в интернет-магазине развивающих игрушек «Алатойс» https://alatoys-market.ru/categories/ksilofony. Конструкторы с большим количеством элементов. Деревянные, пластиковые, магнитные, «игольчатые», в виде шестеренок и др. Вводите их в игру по принципу от простого к сложному. Пусть ребенок сам начинает составлять нехитрые фигуры, а вы подсказывайте, как действовать дальше, чтобы усложнить их. Наборы сюжетно-ролевых игр: инструменты врача, полицейского, строителя, парикмахера, продавца в супермаркете и др. Материалы для развития творчества: краски, цветные карандаши, мелки, фломастеры, пластилин, картон и т.д. Сюда же отнесем наборы для опытов, фокусов, лепки. Интерактивные игрушки. Детсадовцы обожают говорящие и поющие предметы: игрушечные планшеты, телефоны, электронные плакаты, радиоуправляемые машины.

Важное значение в жизни ребенка имеет совместная игра со сверстниками, поэтому поощряйте командные подвижные игры: с мячом, кольцебросом, фрисби, скакалкой и т.д.

Игрушки для 7 лет

В этот период большое внимание уделяется подготовке к школе и обучению в первом классе. Ребенок активно учится чтению, письму и счету. Он становится более усидчивым и сконцентрированным, но игра по-прежнему занимает важное место в его жизни.

В 7 лет пытливый детский ум хочет знать больше об устройстве мира, поэтому в подборе игр делайте упор на расширение кругозора:

Детские энциклопедии и пособия. Каждая книга может быть посвящена узкой теме (например, виды транспорта, динозавры, подводный мир), но при этом должна раскрывать всю суть явлений и исчерпывающе отвечать на вопросы маленького почемучки. Идеально, если шрифт будет крупным и хорошо читаемым, иллюстрации – красочными. Настольные игры. Более сложные по сравнению с играми для малышей, направленные на развитие внимания и концентрации. Отличные варианты – «Эрудит», «Скрабл», «Монополия», «Уно», магнитные шахматы, нарды и шашки. Конструкторы и пазлы. Темы усложняются, количество деталей увеличивается. Для мальчиков настоящей находкой будет металлический конструктор, из которого можно собрать строительную технику, автомобиль, корабль. Исследовательские наборы: юный химик, выращивание кристаллов или растений. Для девочек занимательным подарком станет комплект для создания украшений или домашнего мыла и т.д. Спортивные: самокат, ролики, скейтборд, велосипед, боулинг.

Хоть игрушки для разного возраста отличаются, в любом случае старайтесь выбирать те, которые имеют педагогическую ценность, открывают в детях новые способности стимулируют мышление и воображение.