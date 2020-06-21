Ученые: Чем больше зубов теряет человек, тем меньше ему остается жить

По количеству выпавших зубов можно определить, сколько лет человеку осталось жить. К такому выводу пришли исследователи из Oral Health Foundation в Великобритании, пишет healthinfo.

Они определили, что число выпавших зубов является ключевым индикатором того, как человек относится к собственному здоровью. Согласно наблюдениям экспертов, сохранившие почти все свои зубы к 70 годам люди чаще доживают до 100 лет. При этом потерявшие 5 и более зубов к возрасту 65 лет значительно чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза, и в целом живут на несколько лет меньше.

Эксперты называют среди главных причин выпадения зубов — травмы, курение или плохую гигиену полости рта, а также болезни десен. В целом, потеря зубов, а главное, отказ от решения этой проблемы почти всегда свидетельствуют о низком качестве жизни человека и безразличном отношении к своему здоровью, резюмируют специалисты.

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