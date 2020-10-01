Чехлы для iPhone XS Max: наиболее распространенные модели

Смартфон iPhone X S Max по праву признан одним из наиболее надежных девайсов. Производитель заявляет о его стойкости к ударам и царапинам. Но эксперты не рекомендуют отказываться от использования чехлов. На практике доказано, что качественные оригинальные аксессуары отлично защищают от потертостей, снижают вероятность разбития стекла и повреждения корпуса при падениях и сильных ударах.

Кожаный чехол как элемент статуса

Чехлам из кожи отдают предпочтения бизнесмены, политики, люди руководящих должностей. Это обуславливается солидным внешним видом аксессуара. По некоторым данным, он способен обеспечить один из самых высоких уровней защиты. Чехол имеет форму книжки, закрывает одновременно и корпус, и экран.

Выпускаются модели разных оттенков. Встречаются гладкие и фактурные варианты. В них предусмотрены отверстия для разъемов, камеры, а также удобная магнитная крышка. Кожаные чехлы защищают прежде всего от механических факторов. Необычный формат – аксессуар в виде клатча. Он надевается на руку, имеет массу отделений, заменяя кошелек или портмоне. Выпускается модель в четырех цветах.

Бамперы и накладки

Этот формат закрывает заднюю панель и боковые грани. Благодаря ему снижается риск разбития экрана в случае падения смартфона на угол. Стандартные бамперы изготавливаются из прозрачного силикона. На сайте https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-xs-max-kupit/ чехлы для iPhone X S Max представлены матовые, полупрозрачные, обычные и с подставкой, с глиттером, меняющие цвет при изменении температуры, ультратонкие, с цветочным принтом и т.д. Силиконовые модели имеют массу преимуществ, что делает их наиболее популярными. К числу основных относятся:

широкий диапазон цен;

эргономичность;

незначительный вес;

удобство использования;

достаточно длительный срок службы.

Чехлы с высоким уровнем защиты

Сюда входят противоударные и водонепроницаемые модели. Первые имеют усиленные ребра жесткости, благодаря которым риск механических повреждений сводится к минимуму. Большинство чехлов данной категории отличаются агрессивным дизайном. Водонепроницаемые аксессуары для смартфонов напоминают планшет. Здесь передняя и задняя части состоят из прозрачного силикона, а боковые – из черного полипропилена. Абсолютная герметичность позволяет осуществлять съемки непосредственно под водой.