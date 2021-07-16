Щебень: незаменимый строительный материал

Щебень — это один из наиболее востребованных и незаменимых материалов для строителя. Он используется практически в любых типах работ, а также декорировании ландшафтов.

Щебень в бетоне

При разработке фундамента здания — как жилого, так и промышленного назначения — требуется бетон. Щебень представляет собой один из основных компонентов, входящих в состав бетонной смеси. Лучшими его типами считаются:

известняковый щебень;

гравийный;

гранитный.

Последний тип применяется в производстве высокопрочных бетонных смесей. Но гранитный щебень является и самым дорогим. Большие финансовые расходы оправдываются только в том случае, если планируется построение крупномасштабных проектов — например, мостов либо бомбоубежищ.

Строительство фундамента

Щебень очень важен в любом фундаменте. Он располагается на том месте, где планируется фундамент, после чего осуществляются последующие строительные работы. Это позволяет сэкономить финансы, так как при использовании щебня требуется меньшее количество раствора. К тому же, современные компании предлагают приемлемые цены на щебень оптом, что тоже сохраняет средства. Также щебень применяется и в бетонном растворе, посредством которого формируется сам фундамент.

Использование в асфальтировании

Без щебня не обойтись тем, кому нужно проложить качественную дорогу на участке, отремонтировать дыры в асфальтной поверхности. В таком случае потребуется два вида строительных материалов — битум и щебень. Первым этапом асфальтирования выступает подготовка: очистка поверхности дороги, прочистка дыр. После этого участок засыпается щебнем, заливается битумом и, наконец, обрабатывается при помощи ручного асфальтоукладчика.

Щебень в дачном строительстве

Сейчас у многих имеются коттеджи, дачи, загородные дома. Качество земляной дороги, особенно после дождя или в весеннее время года, часто оставляет желать лучшего. Вода размывает землю, превращая территорию в местность с практически нулевой проходимостью. Лучшим выходом предупредить размывание выступает использование щебня. Он позволяет сформировать дорогу хорошего качества, по которой движение автомобиля осуществляется намного легче. Многие дачники предпочитают заранее купить щебень оптом, чтобы обеспечить строительные работы достаточном количеством качественного материала.

Таким образом, можно судить об универсальности и повсеместной необходимости щебня в строительстве, асфальтировании, организации пространства на дачных участках. Он укрепляет бетонную смесь, позволяет сделать фундамент здания долговечным. Использование щебня хорошо и тем, что оно избавляет от необходимости написания множества заявлений в различные инстанции, финансовых расходов на оплату услуг дорожных компаний. Собственную дорогу можно проложить своими силами, а при необходимости можно ее и оперативно починить.