Чайка по имени Валентина

Вторую неделю поливают грязью Валентину Терешкову. Только ленивый не прошёлся. Гневные посты в сетях, блоги, откровенно похабные комментарии. Мимолётный анализ текстов, лексики, стиля весьма красноречиво свидетельствуют об авторах, многие из которых известные публичные экземпляры. Коим невдомёк: оскорблять пожилую женщину просто неприлично.

Лишь один человек вчера на «Эхе Москвы» сказал слово в защиту космической бабушки. Первый «мерзавец и циник» российского медиаполя Глебыч Невзоров. На свой, мефистофельский maniere, но ведь сказал…

…А что, собственно, произошло? И на старуху бывает проруха. Озвучила заоблачную чушь, будучи государственным лицом. Так в тридевятом царстве все без исключения государственные «лица» беззастенчиво врут и несут космическую глупость ежедневно и ежечасно. Все видели: Терешкова чувствовала себя не в своей тарелке, оглашая этот бред. Кремлинские блатняки просто выбрали её как заслужЁнный, пусть и покрытый плесенью авторитет, свадебную генеральшу. Т.е. попросту подставили. Всё по понятиям… Накалякали текст и сказали: прочти, старушка, не то… И она прочла. В 83 больше о покое думаешь, а не о бледной моли, порхающей перед носом. Долгие годы в идеологической контузии и бронзовитости. За то и выбрали. Хотя…

…Есть версион: некий советник пупа прочил на эту роль Исинбаеву. У попрыгуньи лёгкого поведения хорошо получилось бы. Главное, чтоб не с шестом на думскую трибуну взлетела. Увы, никак нельзя-с. Зарисовалась в комитете с поправками в Конституцию. Причём зарисовалась дура-дурой. Второй вариант – Роднина. Но та как бы «замазана» длительным пребыванием в стане врага (США). И вообще спорт – штука скользкая. Первая в мире женщина-космонавт – самое то для провозглашения конституционного переворота.

Валентина Владимировна не виновата. Сперва попробуй, что она в 23 года. Тогда её тоже выбрали. Ткакчиху, парашютистку-любительницу. Из всего отряда лётчиц-профи (например, героическую без всякой иронии Марину Попович). Королёв вообще баб терпеть не мог. Но хрущ приказал. И непременно из рабоче-крестьян. Так же назначили первым Гагарина, а не интеллигента Титова. Валя с несколькими прыжками простая русская деваха из большой семьи деревни Большое Масленниково Тутаевского уезда Ярославской губернии. В семилетку сельскую бегала по морозцу, в клубе на домре играла. Потом многостаночница на ткацком комбинате «Красный перекоп». Ускоренный курс тренировок в Звёздном, и родилась «Чайка» (позывной Терешковой). Спешка – «обогнать и перегнать Америку». Тут немного о первых т.н. «пилотируемых» полётах в «космос»…

Сергей Королёв – Миша Калашников. Sturmgewehr44 Хуго Шмайссера – ФАУ2 Вернера фон Брауна. О калаше знают все – сейчас о ракете. Советские конструкторы лишь пришпандорили к ФАУ2 4 дюзы пилонами и назвали её Р1. И была это баллистическая ракета исключительно военного назначения Собачки, спутники, первая шестёрка космонавтов – это, так сказать, побочный продукт. В боеголовку вместо заряда сажали живое существо и всё. До людей запускали манекены, которых называли «ванькой». Все космонавты очень малого роста. Они едва могли шевельнуть рукой. Это настоящие герои. Добровольно принимали билет в один конец. Тогда никто понятия не имел о такой среде «космос», невесомости, солнечной радиации, излучениях. А главное, весьма приблизительно представляли посадку на землю.

С детства помнится павильон космонавтики на ВДНХ. Главные экспонаты – ракета «Восток», но которой, якобы, летал Гагарин. Рядом как бы оплавленный шар-кабина, в который он как бы «осуществил мягкую посадку». На самом деле ракета – картонный макет, а в шаре Гагарин не приземлялся. Разве что верхом, аки барон Мюнхгаузен. На выходе из стратосферы он просто прыгнул на обычном парашюте. Иначе сгорел или разбился. Многие западные эксперты первенство Гагарина не засчитывают. Согласно международным параметрам, визит в космическое пространство может быть признан только при условии, когда экипаж совершил посадку в том же аппарате, что и стартовал. Споры идут по сей день. И по поводу того: а был ли, собственно, полёт в космос?

Граница космоса не есть математическая константа. Атмосфера Земли – от уровня океана до 10 тыс. км, где различное наполнение веществом. Дальше считается пустота, вакуум. На удалении около 100 км перестаёт действовать аэродинамика (подъёмная сила крыльев и т.п) любых летательных аппаратов, и работают только реактивные движители. Низкий горизонт ракет и предметов, разогнанных до 7,8 км/сек. Её называют линия Кармана. Выше космос. Была ли капсула с Гагариным выше-ниже неизвестно. Судя по параметрическим данным, это был баллистический прыжок. Ракета по параболе пронеслась у линии Кармана и сбросила кабину с человеком, как боеголовку на цель. Физические перегрузки может узнать каждый. То же испытали Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова. Представьте: вам рвут клещами мышцы и сдавливают железным обручем грудную клетку, а на тело сел гиппопотам. И сверхскоростное вращение. Постоянное. До самой тверди земной. О которую неизвестно как вдаришься. Они вынесли неземные муки в буквальном смысле слова.

Среди них была 23-летняя девчонка. Она тогда и полюбить не успела. Некогда было. Замуж выдали тоже, как подопытного кролика…

К чёрту политику. И просто снять перед этой женщиной шляпу.

Al Serpa