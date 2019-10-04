Цены на окна ПВХ в Одессе

Оконные проёмы играют важную роль в домостроении. Кроме конструктивных, они решают эстетические и эксплуатационные задачи. С развитием технологий меняются и параметры изделий. На пластиковые окна цена влияет в значительной мере и зависит от технических показателей.

Окна Rehau Euro-Design 60

Компания “Рехау” известна как крупный производитель окон и дверей. Приоритетным направлением фирмы считается:

внедрение новых технологий;

использование современных материалов;

применение передовых методов производства.

Продукция предприятия известна во многих странах и зарекомендовала себя с положительной стороны. Несомненным преимуществом компании является постоянное обновление производимых изделий. На рынке регулярно появляются обновлённые окна и двери под брендом “Рехау”.

Хорошо зарекомендовали себя окна марки “Евро Дизайн 60”. Популярность изделия основана на производственных показателях и эксплуатационных характеристиках. Окна данной модели являются воплощением идеального соотношения цены и качества. Трёхкамерный профиль обеспечивает жесткость и прочность конструкции. Наличие внутренних полостей гарантирует низкие показатели теплопроводности.

Профиль имеет небольшой уклон, который придаёт изделию привлекательный внешний вид и обеспечивает чистоту. Двухконтурный уплотнитель защищает окно от пыли, препятствует образованию конденсата.

Маркер “60” в наименовании изделия обозначает монтажную глубину профиля. Наибольшая ширина стеклопакета составляет 33 мм. Однокамерный стеклопакет заполнен инертным газом, что обеспечивает надёжные эксплуатационные характеристики.

Окна Rehau Euro-Design 70

Изделия данной марки изготавливаются из ПВХ высокого качества. Окна отвечают международным требованиям и нормативным стандартам. Производителем гарантировано не только высокое качество, но и безопасность изделия.

Все детали и монтажные узлы блока сделаны из экологически чистых материалов. Они не выделяют токсинов и вредных веществ при изменении температуры и других климатических параметров.

Специалистами фирмы проводится регулярный мониторинг выпускаемой продукции. Отслеживаются поставки, соответствие монтажа технологическим нормам, исследуется эксплуатационные характеристики. Инженеры постоянно совершенствуют внешний вид окон, так как эстетическая составляющая входит в число приоритетных направлений компании “Рехау”.

Отличия

В отличие от Rehau “Euro-Design 60” системы с маркером “70” имеют большую глубину монтажа. Ширина профиля у них увеличена на 10 мм. Такая конструктивная особенность позволила специалистам создать пятикамерный профиль. Наличие 5 внутренних полостей обеспечивает большую теплостойкость и звукоизоляцию. По сравнению с 3 камерами в “Euro-Design 60” пятикамерный профиль отличается увеличенной жёсткостью.

В отличие от “Евро Дизайн 60” системы “Евро Дизайн 70” предусматривают двухкамерное остекление, а толщина стеклопакета увеличена до 40 мм против 33 мм. Если сравнивать тепловые характеристики, то 70-е блоки теплее на 20%.

Теплоизоляционные показатели выглядят так: 1,3 Вт/м2К против 1,6 ВТ/м2К. Это означает, что 70-е окна пропускают только 1,3 Вт тепла через 1 квадратный метр площади. Тогда как “Евро Дизайн 60” пропускает 1,6 Вт. Шумоизоляционные характеристики также различаются в пользу “Евро Дизайн 70”. Порог шума в них предусмотрен на уровне 43 децибел против 41 у 60-ых окон.

Выбирая окна пвх, следует учитывать:

климатические условия;

местоположение здания;

конструктивные особенности объекта.

Улучшенные показатели блоков “Евро Дизайн 70” нельзя считать решающим фактором. Умеренный климат позволяет монтаж окон системы “Евро Дизайн 60”. Их показатели отвечают строительным нормам и допускают установку в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Обеспечивает спрос на эти металлопластиковые окна цена их продажи. Она заметно ниже, чем у Rehau “Euro-Design 70”.

“Евро Дизайн 70” часто выбирают для индивидуального строительства. Коттеджи и частные дома нуждаются в надёжных и теплых конструкциях. Поэтому использование “Euro-Design 70” не только оправданно, но и целесообразно.

Окна REHAU SYNEGO

Компания “Рехау” в своей деятельности ставит задачи повышения комфорта и увеличения технических показателей изделий. Одним из основных направлений стало достижение высоких показателей теплоэффективности и комфорта. Этим условиям соответствует линейка окон “Синего”.

Изделия устанавливают в многоквартирных домах и частных строениях. Они применяются в гражданском и промышленном строительстве. Марка используется при реконструкции старых строений.

Высокий спрос на данные окна Rehau объясняется повышенными теплоизоляционными характеристиками и эксплуатационными показателями. Системная глубина увеличена до 86 мм. Такой размер обеспечивает размещение внутри профиля 6 камер. Они сводят к минимуму утечку тепла и препятствуют проникновению шума.

Этому же способствует и двухкамерное остекление, внутреннее пространство которого заполнено аргоном. Вместе все перечисленные составляющие обеспечивают низкий коэффициент теплопроводности, который снизился до 1,06 Вт/м2К. Коэффициент звукоизоляции вырос до 46 дб.

Окна REHAU GENEO

В данной марке воплощены новейшие разработки инженеров “Рехау”. Окна “Генео” превосходят предшественников по большинству показателей. В системе использованы технологии, позволяющие отказаться от армирования. Окна сделаны из фибропластика, в котором прочность и жёсткость обеспечивают армирующие волокна.

Отказ от армирования расширил конструктивные возможности профиля. Окна из этого материала можно делать:

разнообразной формы;

различной конфигурации;

любого размера.

Появилась возможность осуществлять заказы, выполнение которых ранее не представлялось возможным.

Система состоит из 6-камерного профиля и 2-камерного стеклопакета с инертным газом внутри. Монтажная глубина достигла рекордных 86 мм. За счёт указанных параметров коэффициент теплопроводности снизился до 0,73 Вт/м2К. Это примерно в 2 раза меньше, чем аналогичные показатели систем “Евро-Дизайн”.

Что выбрать

На выбор окна в Одессе цены влияют значительно. Данный показатель становится одним из главных факторов при выборе оконной системы. Стоимость окон растёт по мере увеличения технических характеристик. Самой дорогой системой является “Генео”. Самым дешёвым окном – “Евро Дизайн 60”.

Выбор блока всегда остаётся за потребителем. Кроме цены, следует обращать внимание на наличие вблизи объекта:

магистралей;

вокзала;

аэропорта;

промышленных предприятий.

Необходимо учитывать климатические особенности местности, наличие водоёмов, ветровые характеристики. Исходя из условий и нужно принимать окончательное решение. Помочь с выбором могут авторитетные и знающие специалисты. Узнать цены, получить совет, увидеть эскизы можно, пройдя по ссылке на официальный сайт компании Новикон https://www.novikon.com.ua/prices/.