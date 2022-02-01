Брокер ВТБ — залог надежности

В современном мире все большую популярность обретает инвестиционная деятельность физических лиц. Любой человек, который задумывается о накоплениях и подушке безопасности, непременно рано или поздно приходит к мысли необходимости инвестировать собственные денежные средства.

Инвестиции являются отличной возможности сбережения и приумножения капитала. Однако для того, чтобы инвестировать без риска, следует пользоваться услугами крупного и проверенного брокера. Одним из крупнейших банков Российской Федерации является банк ВТБ. Он, как и другие банки, предлагает свои услуги в качестве брокера. Брокер ВТБ является гарантией надежности и обеспечивает возможность инвестировать грамотно и безопасно.

Основные преимущества инвестировать с помощью брокера ВТБ:

известное имя, гарантирующее стабильность и отсутствие подводных камней;

удобное мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом и приятным сбалансированным дизайном;

умеренные комиссии брокера, которые не перебивают прибыль инвестора;

бесплатное открытие и обслуживание инвестиционного счёта;

возможность инвестировать от 1000 рублей;

качественная подложка, готовая отвечать на вопросы пользователей в любое время и любой день недели;

встроенные программы составления сбалансированного и грамотного инвестиционного портфеля;

честная и наглядно понятная статистика;

наличие всех акций и облигаций, участвующих на рынке;

лёгкое пополнение счета и его обналичивание без лишних комиссий.

Для того чтобы начать инвестировать с помощью приложения «ВТБ инвестиции», необходимо выполнить несколько несложных манипуляций:

Скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Для этого понадобится только паспорт и Снилс или ИИН. Выбрать цель, с которой вы собираетесь инвестировать. Исходя из неё встроенный механизм определит то, какой инвестиционный портфель подходит для вас. Пополнить счёт и приобрести акции. Следить за котировками и зарабатывать вместе с ВТБ.

Для того чтобы убедиться, что брокер ВТБ является универсальным решением, чтобы начать инвестировать, достаточно прочесть любой отзыв на брокера ВТБ. Множество положительных и мотивирующих историй не оставят места сомнению и убедят вас в правильности выбора. Положиться на стабильную и крупную компанию – это грамотное решение, благодаря которому ваши средства будет целы, сохранны и неподвластны негативному влиянию инфляции.