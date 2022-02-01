Брокер ВТБ — залог надежности
В современном мире все большую популярность обретает инвестиционная деятельность физических лиц. Любой человек, который задумывается о накоплениях и подушке безопасности, непременно рано или поздно приходит к мысли необходимости инвестировать собственные денежные средства.
Инвестиции являются отличной возможности сбережения и приумножения капитала. Однако для того, чтобы инвестировать без риска, следует пользоваться услугами крупного и проверенного брокера. Одним из крупнейших банков Российской Федерации является банк ВТБ. Он, как и другие банки, предлагает свои услуги в качестве брокера. Брокер ВТБ является гарантией надежности и обеспечивает возможность инвестировать грамотно и безопасно.
Основные преимущества инвестировать с помощью брокера ВТБ:
- известное имя, гарантирующее стабильность и отсутствие подводных камней;
- удобное мобильное приложение с интуитивно понятным интерфейсом и приятным сбалансированным дизайном;
- умеренные комиссии брокера, которые не перебивают прибыль инвестора;
- бесплатное открытие и обслуживание инвестиционного счёта;
- возможность инвестировать от 1000 рублей;
- качественная подложка, готовая отвечать на вопросы пользователей в любое время и любой день недели;
- встроенные программы составления сбалансированного и грамотного инвестиционного портфеля;
- честная и наглядно понятная статистика;
- наличие всех акций и облигаций, участвующих на рынке;
- лёгкое пополнение счета и его обналичивание без лишних комиссий.
Для того чтобы начать инвестировать с помощью приложения «ВТБ инвестиции», необходимо выполнить несколько несложных манипуляций:
- Скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Для этого понадобится только паспорт и Снилс или ИИН.
- Выбрать цель, с которой вы собираетесь инвестировать. Исходя из неё встроенный механизм определит то, какой инвестиционный портфель подходит для вас.
- Пополнить счёт и приобрести акции.
- Следить за котировками и зарабатывать вместе с ВТБ.
Для того чтобы убедиться, что брокер ВТБ является универсальным решением, чтобы начать инвестировать, достаточно прочесть любой отзыв на брокера ВТБ. Множество положительных и мотивирующих историй не оставят места сомнению и убедят вас в правильности выбора. Положиться на стабильную и крупную компанию – это грамотное решение, благодаря которому ваши средства будет целы, сохранны и неподвластны негативному влиянию инфляции.
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