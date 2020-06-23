Много стильных вещей в гардеробе современной женщины не бывает. Причем приобрести сегодня брендовые платья в Украине не проблема. Широкий ассортимент самых трендовых новинок на любой вкус можно купить в интернет-магазине THEICON на взаимовыгодных условиях.

Стильные решения для современных модниц

Несколько платьев на все случаи жизни обязательно есть у любой представительницы прекрасного пола. При помощи красивых изящных нарядов можно до неузнаваемости преобразиться, выгодно подчеркнуть достоинства и надежно скрыть от посторонних взглядов изъяны фигуры.

Правильно подобранные фасоны позволяют создавать безупречные образы как для повседневной жизни, так и каких-либо торжественных случаев, когда необходимо выглядеть особенно неотразимо. Ассортимент платьев на страницах каталогов THEICON просто поражает. В коллекциях представлены модели, созданные с учетом последних модных тенденций.

Среди основных преимуществ брендовой одежды:

безупречный пошив: именитые дизайнеры создают свои шедевры на высококачественном оборудовании или вручную, не допуская каких-либо дефектов;

идеальные фасоны: фирменные платья всегда хорошо сидят по фигуре, над созданием новых эскизов трудятся целые команды лучших специалистов;

соответствие последним тенденциям: производители тщательно следят за изменениями в мире моды;

использование исключительно высококачественных тканей и фурнитуры, рассчитанных на длительный срок службы.

Особенности выбора

Платья могут быть, вечерними, коктейльными, повседневными и универсальными. Каждый ориентируется на обстоятельства и личные предпочтения. Но, чтобы обновка приносила исключительно позитивные эмоции и притягивала восторженные взгляды, при выборе следует учитывать ряд рекомендаций.

Так, обладательницам неярко выраженной талии, выдающимися плечами и бедрами прекрасно подойдут наряды с запахом, прямого покроя или платья-футляры. Если талия, грудь и бедра приблизительно одинаковых объемов, недостатки можно скрыть при помощи многослойной драпировки, моделей бэби-долл или расклешенных фасонов. Спрятать слишком массивную линию плеча в сочетании с неярко выраженной талией помогают рукава регланы и декольте. При узких плечах и широких бедрах, наилучшим образом подойдут платья с декором в верхней части и затемненным низом.

Сегодня брендовая одежда в Украине стала доступной широким массам населения. Каждая женщина может приобрести уникальную вещь, которая станет стильной изюминкой любого гардероба!