Браслет из натуральных камней своими руками

Если у вас залежался неиспользуемый коричневый ювелирный шнур, он отлично подойдет для браслета в технике макраме. А чтобы он не был слишком скучным, рекомендуем изготовить для него вставки из нефритовых бусин. Мы предлагаем сделать подобный декор в виде Дерева жизни. Такой аксессуар станет удачным дополнением к нарядам в стиле бохо, этно и для других необычных образов. Интересно он будет смотреться в композиции с рядами кожаных и других плетеных браслетов. И в следующем мастер-классе как раз расскажем, как сплести его.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Материалы

Серебряная медная проволока толщиной 0,5 мм

Плоскогубцы

Нефритовые бусины

Металлическое кольцо

Две деревянных бусины

Коричневый ювелирный шнур.

Любую фурнитуру, бусины и натуральные камни для браслета советуем покупать в хорошо зарекомендовавших себя интернет-магазинах, таких как Мир Бусин. Это сэкономит ваше время, силы и даже деньги, поскольку такие магазины работают непосредственно с фирмами-производителями товаров для рукоделия. Это означает, что последние всегда соответствуют заявляемому качеству, а цены свободны от накруток, которые обычно бывают у посредников.

Шаг 2: Изготовление каркаса дерева

Отрежьте восемь кусков проволоки длиной 20 см. Возьмите два из них и скрутите их в жгутик. Добавьте остальные семь проводов, обвив их вокруг той части ствола, которую вы уже сделали, как изображено на фото.

Шаг 3: Схема дерева

Возьмите свой металлический круг и попытайтесь определить, какой длины должен быть ствол вашего дерева. Разложите все восемь проводов поверх круга, чтобы сделать ветви.

Раскручивайте нижнюю часть проводов, пока не будете довольны длиной ствола по сравнению с кругом. Разделите нижнюю часть на четыре набора из двух проводов, чтобы сделать корни. Скрутите корни вместе в наборах из двух, которые вы сделали, как видно на последнем изображении. Не имеет значения, если провода все еще немного согнуты от скручивания, это добавляет очень уместную в данном случае естественность внешнему виду корней.

Шаг 4: Корни

Поместите проволочное дерево сверху на круг в подходящем положении. Плотно оберните провода корней вокруг круга, чтобы зафиксировать их на месте. Сделайте это для всех четырех наборов проводов, прежде чем отрезать концы.

Шаг 5: Создание листьев

Разложите восемь проводов поверх круга и наденьте на них нефритовые бусины – в произвольном порядке, подбирая композицию на свой вкус. Как только вы нашли композицию форм и цветов, которые вам нравятся, оберните провода вокруг круга и обрежьте концы, как вы делали с корнями.

Шаг 6: Добавление шнуров.

Отрежьте кусок шнура и пропустите его через середину подвески, как изображено на фото ниже. Сложите его пополам и держите концы вместе. Наденьте на них деревянную бусину и сделайте узел на концах шнурка, чтобы зафиксировать бусинку на месте. Повторите это для другой стороны. Обе части должны примерно составлять общую длину вашего браслета.

Шаг 7: Макраме.

Отрежьте более длинный кусок проволоки, около 1 метра, и сложите его пополам. Поместите середину под один из только что добавленных шнуров и начинайте плести квадратные узлы макраме. Повторите плетение для другой стороны браслета. При надевании браслета на запястье плетеные части должны касаться друг друга.

Шаг 8: обработка краев браслета

Когда вы закончите плести узлы, нанесите немного клея на край плетения макраме и отрежьте оставшуюся часть шнура.

Готовый браслет из камней своими руками должен выглядеть вот так:

Вы можете вместо деревянных бусин сделать этот браслет с застежкой, если вам неудобно каждый раз завязывать и развязывать узел, одевая и снимая украшение.

Также рекомендуем вам дополнить браслет комплектом из кулона и кольца «Древо жизни», изготовив их по аналогичной технологии.