Бородатый стиль: почему носить бороду так модно?

Борода – это очень интересный атрибут мужчины. Она может кардинально изменить внешний вид человека, хотя и не обязательно положительно. Но все зависит от вас самих, от подбора подходящего стиля к лицу. Борода делает человека старше и придает ему серьезность.

Многие не имеют представления о преимуществах здоровья, которые несет в себе ношение бороды.

Польза бороды

Держит кожу в тонусе, а также уменьшает количество морщин на ней. Ношение густой шевелюры блокирует до 95% солнечных лучей попадающих на кожу лица. Таким образом, она защищает от ожогов и заболеваемости раком. Кроме того, не надо каждый день бороться с пигментными пятнами и акне. Борода и усы эффективно поддерживают уровень аллергенов, что благоприятно влияет на общее состояние здоровья. Кожа под хорошо ухоженной бородой, как правило, очень гладкая. А частое бритье лица стимулирует образование угрей и различных неприятных раздражений. Растительность на лице помогает сохранить бактерии в полости рта, а это непосредственно влияет на снижение риска заболеваний десен. Борода не заменяет основную гигиену полости рта и просто дает дополнительную защиту, которой у других нет!

Как выбрать форму бороды?

Решение о том, чтобы отпустить бороду может вовлечь вас в неприятности. К сожалению, она подходит не всем, и за ней нужно правильно ухаживать. Иногда, увидев бородатого мужчину, некоторые думают, что достаточно просто не бриться, чтобы отрастить что-то подобное. Однако позже оказывается, природе нужно немного помочь.

С другой стороны, может прийти в голову идея добиться зрелищного эффекта, наблюдаемого у какого-то исторического персонажа, художника или героя фильма. К сожалению, все эти необычные стили очень трудно держать. Чтобы их «нести», нужно иметь харизму. В противном случае вы увидите только эту зрелищную щетину, а не человека, который ее носит. Борода должна быть дополнением образа, а не самим имиджем.

Рекомендуется в течение нескольких недель отращивать волосы, а затем искать подходящий стиль. То есть, набрать массу, а потом делать рельеф, как сказал бы культурист. А чтобы борода росла быстрей, используйте Minoxidil для бороды. О том, какой конкретно препарат подойдет именно для вас, можно посмотреть здесь. Каждый из нас имеет множество возможностей для выбора, и решение вовсе не должно быть однозначно.

Если вы только начинаете свое приключение с бородой, и не знаете, какая форма вам больше всего понравится – придерживайтесь этих основных шагов:

Определите свою форму лица.

Решите, в какой форме бороды выглядите лучше всего.

Убедитесь, что ваш тип волос на лице позволяет достичь вожделенной цели.

Отращивайте волосы непрерывно в течение 10-12 недель.

Помните о правильном уходе.

В случае необходимости – вносите исправления.

Помните, что чем более длинную бороду отпустишь, тем больше вы будете иметь возможность в улучшении ее формы.

На что еще нужно обратить внимание

К пышной бороде подходит большая шевелюра. Это сохраняет пропорции и гармонию всей головы. Паршиво выглядят мужчины с длинными, ухоженными бородами и волосами, подстриженными бритвой под «ежик». Если же вы беспокоитесь, что в некоторых местах волосы на лице растут очень плохо, и вы не можете отрастить определенный объем для выбранного стиля, нужно запастись терпением. Но кроме того вам поможет средство Minoxidil. Борода загустевает со временем, даже после тридцати. К сожалению, она не растет у всех одинаково, поэтому может случиться так, что некоторые стили вы никогда не сможете отрастить.

Ношение бороды по всему миру набирает популярность. Для многих – это нечто большее, чем временная мода, это способность сформировать и подчеркнуть свой стиль. К сожалению, как и в каждом таком случае, то, что является тенденцией, так же быстро становится мишенью для критики. Больше информации на minoxidil.com.ua.