Более трехсот человек признали себя виновными в поедании человеческой плоти

Четверым подозреваемым, представшим перед судом в городе Эсткурт, провинция Квазулу-Натал, были предъявлены обвинения в групповом похищении, изнасиловании и убийстве женщины, тело которой впоследствии было расчленено и употреблено в пищу.

По предварительным данным, один из подозреваемых явился в полицейский участок, держа в руках части человеческого тела, в частности руку и голень, и добровольно сдался, признав, что «устал от человеческого мяса».

Оставшиеся части тела были обнаружены полицией в доме на окраине Эсткурта.

Пресс-секретарь полиции, полковник Тембека Мбеле, сообщил, что один из арестованных – тридцатидвухлетний Нино Мбата – был известен в народе как народный целитель, так называемый «ньянга».

Помимо этого, представитель местного попечительского совета Мтембени Майола озвучил тот факт, что на общественном собрании, созванном на следующей неделе после ареста, более трехсот присутствовавших признали, что посещали «целителя» и сознательно ели человечину.

Деятельность «врачевателя» не ограничивалась пределами Эсткурта, его влияние распространилось также по Утукеле, еще одному крупному району Квазулу-Натала.

По словам Майолы, ранее Мбата практиковал традиционную медицину в городе Ледисмит, откуда бежал, предположительно совершив нападение на другого такого же «ньянгу», хотя факт убийства не был доказан.

«Мы не знаем, что делать и кому верить», – говорит Майола, – «То, что произошло с нашим обществом – шокирует. Целые семьи признали, что ели плоть этой несчастной женщины. Теперь мы должны с этим жить».

Несколько человек также признали, что по указанию Мбаты, должны были самостоятельно вскапывать землю еще до того, как «целитель» передаст им останки, на тот случай, если что-то будет недоедено.

«Целитель» убедил доверчивых сельских жителей в том, что собственноручное выкапывание могилы должно защитить людей от опасности, сделать их более выносливыми и принести в дом богатство.

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