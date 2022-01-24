На данный момент торговля бинарными опционами считается одним из самых востребованных направлений на фондовом рынке. Схема заработка будет интересна начинающим трейдерам и опытным пользователям со стажем. Чтобы начать зарабатывать и приумножать капиталы, важно грамотно выбрать брокера. Ищите новое и при этом проверенное предложение? Обратите внимание на Bintradeclub. Брокер работает на рынке с 2020 года и успел заслужить хорошую репутацию, пользуется доверием среди сотен клиентов. О BinTradeClub отзывы подчеркивают: компания соблюдает взятые ранее на себя обязательства, дает гарантию выплат, не берет скрытых комиссий.

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Тарифы и условия торговли BinTradeClub: отзывы

Отзывы о BinTradeClub, которые можно найти в открытом доступе, в основном положительные. Все потому, что компания соблюдает взятые на себя обязательства, не заламывает комиссии, гарантирует доходность до 94% и устанавливает лояльный первый депозит (для старта торговли достаточно внести на счет всего 500 рублей). Низкие входные пороги предоставляют новичкам широкие возможности для заработка. Даже если вы располагаете скромным капиталом, попробовать все равно можно.

Сделки можно заключать на суммы от 50 рублей. Прибыль будет начисляться с учетом текущего статуса клиента. Вариантов пять:

золото;

серебро;

бронза;

платина;

бриллиант.

Внутренняя программа лояльности делает условия торговли максимально выгодными и интересными. Постоянные клиенты могут рассчитывать на специальные предложения, экономию денег. Если почитать о BinTradeClub отзывы, становится ясно: начисления прозрачные и честные, а у большинства текущих клиентов уже есть определенный статус в рамках действия программы лояльности. Для трейдеров высокого уровня доступны различные бонусы, например: еженедельный кэшбэк в размере 10%, дополнительные начисления на заработок 4%, увеличенный месячный оборот средств. И чем выше статус, тем лучше условия торговли. Поэтому скачивайте BinTradeClub приложение или запускайте официальный сайт и настраивайтесь на долгосрочное сотрудничество.

Брокер работает с бинарными опционами. Трейдерам нужно прогнозировать стоимость активов по отношению к текущим значениям и учитывая актуальную экспирацию. Если не хватает знаний по рассматриваемому направлению, стоит сначала пройти экспресс-обучение.

BinTradeClub: вход и личный кабинет

Осуществлять BinTradeClub вход можно через официальный сайт или приложение. Регистрация также доступна в обоих вариантах. BinTradeClub скачать на ios или андроид можно совершенно бесплатно, буквально в пару кликов. Загрузка быстрая, для инсталляции достаточно следовать подсказкам. О BinTradeClub отзывы подтверждают: сложностей с установкой мобильных программ нет, они совместимы со всеми версиями операционных систем. Если вы выходите в сеть со смартфона или планшета, предустановите приложение – пользоваться им будет намного удобнее, чем браузерной версией.

Официальный BinTradeClub адрес – bintradeclub.ru. Если у вас еще нет личного кабинета, создайте его. Для регистрации учетной записи нужно будет придумать пару логина и пароля, указать актуальный адрес электронной почты. Форма онлайн-регистрации простая, включает в себя 4 поля для заполнения. Когда укажете личную информацию, подтвердите почту, сможете осуществлять вход на Bintradeclub.

Личный кабинет платформы удобен в использовании, продуман до мелочей. О BinTradeClub отзывы пишут, что в ЛК доступны опции:

редактирования персональных данных;

анализа актуального статуса активной заявки;

пополнения, вывода средств;

просмотра истории транзакций, начисления кэшбэка;

изучения ответов на популярные вопросы в разделе FAQ;

анализа истории торговли.

В BinTradeClub вывод денег занимает буквально 10 минут. Долго ждать обналичивания заработка вы не будете.

BinTradeClub: как пользоваться

Платформа и демонстрационный счет – два режима работы BinTradeClub, как пользоваться которыми мы расскажем далее. Демо-счет еще называют тренировочным. Пользоваться им могут все зарегистрированные трейдеры без ограничений. Демо-счет позволяет заключать сделки с бинарными опционами без рисков.

Стандартный счет предполагает внесение депозита и реальные сделки. Не важно, решите вы BinTradeClub скачать на андроид, или будете авторизоваться через официальную версию сайта, правила использования стандартного счета единые. В торговом интерфейсе брокера выделяется 4 области меню, они имеют контрастное цветовое оформление. Если внимательно изучить BinTradeClub отзывы, становится ясно – расположение торговых инструментов продуманное, все понятно и четко даже для новичка.

Доступные торговые инструменты:

таймфреймы;

линии, области, прочие отражения цен;

15 техиндикаторов;

16 графических инструментов.

Параметры потенциальной доходности виджета рассчитываются в автоматическом режиме, что очень удобно. Плюс непосредственно на платформе доступны сервисы аналитики.

Реальные отзывы о BinTradeClub: где почитать

Поискать отзывы о BinTradeClub можно в открытом доступе – на форумах, тематических площадках, на самом сайте брокера. Конечно, все о BinTradeClub отзывы положительными не будут, но основная часть носит позитивный характер. Трейдеры довольны лояльными и гибкими условиями, подчеркивают, что брокер соблюдает взятые на себя обязательства.

BinTradeClub вывод денег осуществляется без задержек, в полном объеме. Если возникают вопросы, с ними можно обращаться в службу поддержки в любой момент. О BinTradeClub отзывы говорят, что ответы даются максимально быстро и развернуто.