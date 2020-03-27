Башенный кран в аренду из Киева

Покупка башенного крана для возведения, реконструкции либо демонтажа высотного здания — нерациональное решение, поскольку стоимость данной установки достаточно высокая. Кроме того, обслуживание и ремонтные работы крана потребуют немалых усилий со стороны владельца (как физических, так и финансовых). Наиболее оптимальное решение для тех, кому необходима специальная техника на кратковременный период — аренда башенных кранов Либхер в компании Вира-Кран.

Организация Вира-Кран представляет собой немецкий концерн, который занимает лидирующие позиции по всему миру. Компания специализируется на производстве сверхмощной техники и комплектующих деталей. Краны Liebherr изготавливаются с применением инновационных технологий, в которые входят отдельные модули. Подробнее на официальном сайте https://virakran.com/tower-crane-liebherr/.

Область применения башенных кранов Либхер

Сфера использования башенного механизма довольно обширна — от возведения небольших жилищных строений до огромных промышленных объектов. Цикл работы установки включает в себя захват груза, его перенос к необходимому объекту, выгрузку, пустой пробег для возврата на место. Техника обладает достаточно высокой грузоподъемностью, что позволяет без особых усилий доставить и переместить объемные строительные материалы.

Башенный кран с уверенностью можно назвать универсальной установкой, поскольку он является незаменимым помощником при постройке зданий различного типажа, погрузо-разгрузочных работах и даже при сборке плавательных судов.

Особенности и технические характеристики Liebherr

В силу вездеходного шасси, установка подходит для работы как на автомагистралях, так и в труднопроходимой местности. Одно из ключевых преимуществ — компактность. Несмотря на эффективность и высокое качество выполнения поставленных задач кран имеет небольшие размеры. Это позволяет выполнять всевозможные манипуляции не создавая неудобств окружающим.

Также краны имеют следующие особенности:

Маневренность (передвижная модель с унифицированным механизмом и поворотная башня помогают маневрировать вне зависимости от состояния грунта и окружающей среды, а также в условиях ограниченного пространства);

обширные технические особенности (дополнительное оборудование, которым оснащено устройство позволяет выполнять всевозможный спектр работы);

низкое энергопотребление (при высокой производительности, агрегат поглощает минимальное количество топлива, что положительно сказывается на цене аренды).

Немаловажное отличие технического средства Либхер от аналогичных установок — невысокий уровень шума, что немаловажно для тех, кому предстоит работать в спальных районах современного мегаполиса.

Аренда — башенный кран Liebherr

Аренда башенных установок в компании Вира-Кран имеет ряд плюсов:

Невысокая стоимость — несмотря на множество преимуществ, услуги компании не превышают среднерыночные расценки. Это связано с огромной клиентской базой, которая позволяет поддерживать относительно невысокий ценовой диапазон.

Бесперебойная работа крана — каждое техническое устройство прежде чем попасть на объект к клиенту проходит полный технический осмотр. Это исключает вероятность поломки в процессе эксплуатации.

Профессиональное управление транспортным средством — кран курируется профессиональным машинистом, который регулярно улучшает свои навыки. Всевозможные ошибки сведены к минимуму вне зависимости от уровня сложности поставленных задач.

Быстрая скорость работы — продуктивность и эффективность достигается за счет сверхмощного оборудования. Все устройства ежегодно модернизируется и укомплектовывается современными инновационными новинками.

Большой автопарк — наличие крупногабаритной техники позволяет воспользоваться арендой вне зависимости от дня недели. Кроме того, клиенту не придется коротать время в ожидании спецтехники.

Преимущества сотрудничества с компанией Вира-Кран в Киеве

Специалисты компании ценят своих клиентов, поэтому предпочитают индивидуальный подход, особенно если речь идет о длительном сотрудничестве. Прежде чем приступить к выполнению работы, на объект приезжает квалифицированный специалист для составления предварительного плана действия. Это позволяет избежать разногласий и неточностей в процессе строительства либо монтажа высотной конструкции либо здания.

Гибкий график, ответственное и добросовестное отношение, предоставление услуг без выходных — лишь малая часть плюсов взаимного сотрудничества. За длительный период работы, у группы специалистов не было ни единого срыва сроков. Более того, большинство проектов было выполнено до окончания дедлайна. Доверяя работу профессионалам своего дела, клиент может быть в полной уверенности, что его пожелания будут реализованы максимально качественно.

Офис компании находиться в Киеве, но услуги организации доступны не только киевлянам, но и жителям пригорода. Также арендовать спецтехнику могут жители близлежащих областей. Фиксированные расценки позволяют избежать неприятных сюрпризов для заказчика, поскольку он сможет узнать стоимость перед началом сотрудничества, а не после, как это делают недобросовестные организации.

Как арендовать спецтехнику в Киеве?

Чтобы взять в аренду башенный кран Либхер, достаточно зайти на официальный сайт компании https://virakran.com/ и заполнить стандартную заявку. При этом необходимо обязательно указать контактные данные (менеджер компании свяжется с вами в указанное время). Сотрудничество начинается после подписания двухстороннего договора, в котором указываются сопутствующие нюансы и прописываются обязанности обеих сторон.

Пользуйтесь услугами исключительно проверенных временем организаций, ведь от этого зависит не только ваше материальное благополучие, но и длительность эксплуатации построения. Помимо этого, работа со специалистами — это надежность, качество и отсутствие рисков.