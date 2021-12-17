Банковская карта водителя от Тинькофф

Кредитная карта — это пластиковый носитель, привязанный к банковскому счету, открытому на имя держателя. Пандемия COVID-19, онлайн покупки, платежи, в общем, все сферы жизни уже есть в интернете. В чем суть кредитных карт, зачем они нужны и в каком банке лучше оформить кредитную карту? Банковская карта водителя – одно из самых выгодных решений от Тинькофф.

Для чего нужна кредитная карта

Кредитная карта – это платежный инструмент, позволяющий оплачивать и совершать другие операции, расчеты по которым осуществляется за счет денежных средств, которые были предоставлены банком клиенту в пределах установленных лимитов. Человек тратит деньги в расчетный период и вернет их в полном размере банку.

Кредитная карта является отличным способом взять деньги до зарплаты или в случае непредвиденных ситуаций, раздать долги и так далее. Это намного лучше микрозаймов тем, что имеет меньший процент и льготный период, то есть определенное время, когда клиент не платит проценты.

Кому дадут кредитную карту

Естественно, кредитку, как и сам кредит, банк сможет выдать только платежеспособным клиентам. Сумма кредитного лимита определяется банком, в зависимости от кредитной истории и места работы получателя. Кредитный лимит – это максимальная сумма денег, которая достается клиенту.

При активном использовании карты и своевременной оплате банк может повысить эту сумму. Кредитный лимит складывается из остатка на счете и суммы задолженности.

Чем кредитная карта отличается от дебетовой

Дебетовая карта нужна, чтобы хранить на ней личные деньги. Клиент с любой кредитной историей может пользоваться дебетовой картой. То есть на ней полностью нулевой процент, отдавать банку ничего не нужно, но раз в год придется платить за обслуживание.

Кредиткой тоже можно оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах, но при этом такая карта дает больше свободы для клиента. Благодаря ей можно ни в чем себе не отказывать, приобретать то, что хочется, даже когда нет денег. Все за счет суммы, одолженной банком, которую все же придется вернуть.

Как оформить карту в Тинькофф банке

Не обязательно идти в банк, чтобы у вас появилась карта. Кредитная карта онлайн теперь оформляется. В приложении или на сайте Тинькофф банка можно ее заказать за несколько минут:

Заполнить заявку. Дождаться одобрения и заказать бесплатную доставку. Карту привезут не более, чем через три дня.

В обязательной заявке для оформления кредитки достаточно указать паспортные данные, актуальный адрес, телефон, уровень дохода и контакты работодателя.

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