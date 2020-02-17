Автомобильные подъемники – оборудование для станций технического обслуживания

В процессе организации работы СТО автомобилей используется различное оборудование. Оно отличается особенностями конструкции, функциональностью, прочностными характеристиками, механизмом действия. Вертикальное перемещение машин осуществляется с помощью подъемника для авто с гидравлическим или электрическим приводом.

Критерии выбора подъемника для автосервисных предприятий

Производителями автосервисного оборудования предлагаются различные модели оборудования, предназначенного для подъема машин на определенную высоту. Оно облегчает процесс проведения диагностирования и ремонта средств передвижения, независимо от их марки и модели. Подъемники с гидравлическим приводом считаются достойной альтернативой традиционным смотровым ямам. С их помощью можно быстро выполнить задачи, связанными с обновлением ходовой системы или электропроводки, сваркой кузова, проведением тюнинга ТС.

При выборе оборудования для СТО используются различные критерии:

конструкционные особенности установки;

скорость подъема техники;

максимальная высота перемещения автомобилей.

По типу конструкции подъемники бывают ножничными, стоечными или плунжерными. Среди сотрудников компаний, которые занимаются ремонтом машин, повышенной популярностью пользуются гидроэлектрические двухстоечные агрегаты. Они идеально подходят для выполнения любых ремонтных работ. Оборудование такого вида отличается универсальностью, устойчивостью и надежностью.

Преимущества использования гидравлических автомобильных подъемников

Использование автомобильных подъемников с гидравлическим приводом на станциях технического обслуживания имеет много существенных преимуществ:

способность быстро поднимать машины с весом до 5 тонн;

длительный срок эксплуатации;

высокая прочность;

отсутствие в процессе работы лишнего шума;

высокий уровень безопасности;

наличие блокирующего элемента, не допускающего самопроизвольное опускание техники.

Автосервисное устройство устойчиво к возможным поломкам. Единственной деталью, которая подвергается преждевременному износу, является резиновый уплотнитель. Даже при появлении протечки сальника оборудование можно эксплуатировать, периодически доливая техническое масло. Автомобильный подъемник отличается плавностью работы. При выключении электроэнергии машину можно опустить на землю, не допуская повреждения кузова.

Оборудование оснащается электрическим двигателем, системами цилиндров и помпой. Для циркуляции рабочей жидкости используются специальные шланги. Чтобы обеспечить синхронную высоту подъема транспортного средства, устанавливаются прочные стальные тросы. При выборе подъемника учитывается вес и габаритные размеры обслуживаемых машин, а также высота потолков в ремонтной мастерской. Для увеличения срока эксплуатации оборудования необходимо не менее двух раз в год проводить замену смазывающих материалов.