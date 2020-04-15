Автоклавы для консервирования: типы, особенности, использование

Автоклав – герметичная металлическая емкость, внутри которой поддерживается высокое давление (больше, чем атмосферное). Это давление приводит к нагреву паром или водой предмета, помещенного внутрь. Высокое давление смещает точку кипения жидкости свыше отметки в 100 градусов. Такие условия являются оптимальными для стерилизации – уничтожения бактерий. В промышленных, медицинских автоклавах применяют прогретый водяной пар, который нагнетает вакуумный насос. Домашние модели работают по упрощенной схеме – в них заливают воду, потом устанавливают емкости с продуктами.

Типы автоклавов

Вы можете выбрать автоклав из нержавейщей стали https://aquagradus.com/ или углеродистых сплавов. Модели из углеродистой стали стоят дешевле, неплохо удерживают заданные температуры, но склонны к образованию коррозии, имеют достаточно грубый внешний вид. Масса конструкций большая, если длительное время пользоваться автоклавом с признаками коррозии, нарушится сварной шов (и изделие станет не безопасным в эксплуатации).

Нержавеющая сталь имеет срок службы 50 лет и более, в реакцию с продуктами питания не вступает (можно использовать любые типы консервации, включая паровой). При желании такой автоклав используют в качестве аппарата дистилляции. К коррозии нержавеющая сталь не склонна, но стоит она дороже углеродистой. Банки нужно использовать одинаковой высоты – это строгое требование.

Также домашние автоклавы делятся на газовые и электрические. Газовые идут с выпуклым дном, обеспечивающим равномерное распределение тепла. Есть модели с термометром и выводом показателей в виде таблиц. Электрические автоклавы – более современное решение, по качеству консервирования они аналогичны газовым, но намного более удобные в использовании.

Правила выбора

При покупке домашнего автоклава нужно учитывать такие моменты:

возможность применения разнокалиберных банок;

материал изготовления корпуса;

стоимость;

сложность в использовании;

высота и масса;

наличие крана слива;

диаметр горловины.

Электрический нагрев, преднакачка это дополнительные опции, то есть они есть не везде. Желательно наличие термометра – он позволит сверять показания градусника и манометра в ходе консервации. По таблицам работать тоже можно, но это очень неудобно. Самые ходовые в плане вместимости модели рассчитаны на 24 и 16 банок, но при желании можно поискать другие варианты.