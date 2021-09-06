Аудирование на английском

Возможно, вы пытались учить английский неделями, месяцами, годами, но все еще задаетесь вопросом: почему не получается заговорить на английском с уверенностью? В этой статье мы расскажем, как достигается беглость речи и что для этого нужно. Вы можете добиться этого независимо от того, где вы сейчас находитесь.

Почему не получается говорить по-английски бегло?

Причин тому может быть несколько:

Во-первых, выработать этот навык довольно непросто. Вам нужно одновременно формулировать грамматически правильные предложения, выбирать слова, которые наиболее точно передают смысл, да еще и правильно их произносить. Во-вторых, нужна постоянная практика. If you don’t use it, you lose it.

Скорее всего, вы неоднократно слышали эту пословицу, которая наиболее точно отражает суть явления. Однако большинство школьников учат английский по учебникам грамматики и текстам для чтения, вместо того, чтобы осваивать техники и методики, специально разработанные для развития разговорной речи. Вспомните, сколько времени уделялось разговорным навыкам на уроках английского в школе? Скорее всего, немного.

Теперь перейдем к практическому решению проблемы. Все нижеупомянутые лайфхаки помогают подготовиться к разделу аудирования экзаменов Cambridge Assessment English по английскому. Многие из этих техник улучшают разные навыки, помимо устной речи.

Вот советы о том, как успешно сдать аудирование на экзамене по английскому.

Слушайте как можно больше записей на английском. Не стоит недооценивать пассивное запоминание: музыка, подкасты, фильмы, сериалы, видеоролики — все содержит примеры речи носителей английского, которые помогут вам чувствовать себя увереннее на экзаменах.

Говорите по-английский как можно больше. Регулярная практика английской речи на уроках поможет вам на экзаменах.

Не спешите! Это не гонка. Прежде чем что-то сказать, обдумайте свой ответ и старайтесь говорить медленнее, чем обычно, чтобы собеседник все правильно понял.

Используйте слова и выражения, в которых вы уверены, то есть которыми уже пользовались раньше.

Если вы не знаете какое-то слово, попробуйте подобрать синоним — подумайте, как иначе можно объяснить то, что вы хотите сказать. Например, если помните слово expensive, но забыли cheap, можно сказать: not expensive, a good price или not a bunch of money.

Слушайте свою речь, если замечаете ошибки, исправляйте их. Носители английского допускают ошибки и постоянно себя исправляют.

Посмотрите на экзаменатора или на другого студента, если по выражению лица видно, что они вас не понимают, выразите свою мысль несколько иначе.

Если вы что-то не поняли, например какой-то вопрос, переспроисте: Could you repeat that, please?

Всегда что-то говорите, но не просто yes/no, и объясняйте свои ответы, приводите доводы: Yes, I agree because it’s a…

Если вам предлагают выбрать вопрос или тему, выбирайте знакомый предмет для обсуждения. Всегда проще говорить о том, что вы знаете, и в чем вы уверены.

Говорите четко и достаточно громко, чтобы экзаменатор мог вас хорошо расслышать. Практикуйте этот навык с друзьями. Например, разговаривайте на английском, стоя друг напротив друга в одной комнате, или по видеосвязи.

Во время подготовки к экзаменам вы можете попрактиковаться отвечать на личные вопросы. Подготовьте вопросы и практикуйте их перед зеркалом, по телефону или по видеосвязи с друзьями.

На некоторых экзаменах может присутствовать несколько экзаменаторов: один слушает вас, другой — оценивает. Сосредоточьте внимание на том, с кем вы беседуете.

Это ваша возможность показать экзаменатору, что вы знаете. Старайтесь выбирать правильные слова и обращайте внимание на произношение.

Во время экзаменов нервничают практически все. Сделайте глубокий вдох перед началом и попытайтесь расслабиться. Не забывайте, что экзаменаторы — обычные люди.

Курсы английского

Курсы английского помогут вам расширить словарный запас, например если английский вам нужен для бизнеса, вы сможете выучить выражения и фразы, которые относятся к бизнес английскому, или корпоративному английскому.

К тому же, так вы сможете найти друзей для практики. Беседы с друзьями или коллегами могут стать одним из лучших способов добиться улучшений в английском. Мы склонны не замечать собственных ошибок, а со стороны ошибки заметнее.

Кроме того, общаясь с другими студентами на курсах английского, вы естественным образом улучшите произношение. Ведь большинство учит английский, чтобы общаться — начните делать это уже сейчас.