Artik & Asti: особенности творчества и причины популярности

Artik & Asti — популярный музыкальный дуэт, который практически мгновенно ворвался в отечественную эстраду, получив миллионы поклонников в странах СНГ после выхода первых композиций. Эпатажная пара с красивыми голосами сразу же после дебютного выступления дала понять всем, что она пришла в шоу-бизнес не на один год.

В песни этого дуэта многие поклонники поп-музыки влюбляются с первого прослушивания. И это не удивительно, поскольку они отлично сочетают современные танцевальные ритмы с нетривиальными, заставляющими задуматься текстами. Каждое появление Artik & Asti на сцене запоминается на долгое время, а все концерты не похожи друг на друга.

Сегодня группа планирует множество концертных туров, в том числе в странах Европы. Так, в 2022 году дуэт побывает более чем в десяти городах Германии, а забронировать места на эту шоу-программу возможно уже сегодня. Купить билеты «Артик и Асти» можно по ссылке с помощью площадки Kontramarka. Данный ресурс создан специально для русскоязычных жителей европейских стран, позволяя забронировать места на концертах любимых исполнителей в городах Германии, Чехии и других стран.

Яркий дуэт современной поп-сцены

Анна Дзюба (Асти) и Артем Умрихин (Артик) родом из Украины. Именно в этой стране начался их путь на вершину популярности. В Киеве была разработана концепция группы и написаны первые композиции.

Интересно, что уже вторая песня дуэта под названием «Моя последняя надежда» попала на местные радиостанции, и всего лишь за несколько недель сделала группу популярной на всю страну. Клип на данную композицию набрал на сервисе Youtube более полутора миллионов просмотров, а недавно созданный коллектив начал гастролировать не только в Украине, но и в странах СНГ. Через несколько лет состоялся переезд группы в Россию.

Именно это событие поклонники Artik & Asti считают переломным в их творчестве. Оно позволило дуэту раскрыться заново. Каждое выступление коллектива наполнено ультрасовременными световыми и звуковыми эффектами, а профессиональный уровень организации мероприятий не оставляет равнодушным никого.

Альбомы и популярные композиции

«Грустный дэнс» — песня, которую слушали все поклонники поп-направления в музыке. Эта созданная в 2019 году композиция и сегодня продолжает звучать в лучших клубах не только России, но и Западной Европы. Более того, «Грустный дэнс» без преувеличения является одной из наиболее успешных композиций на отечественной поп-сцене. Она более восьми месяцев не покидала строки лучших чартов, удерживаясь на вершине 25 недель подряд.

На сегодняшний день «Артик и Асти» выпустили 4 альбома, в которые вошли такие любимые многими хиты, как:

● «Я твоя»;

● «Номер 1»;

● «Неделимы»;

● «Очень-очень» и т. д.

За годы своего существования (дуэт был сформирован в 2010 году) коллектив удостаивался многих наград, среди которых премии «Золотой граммофон» и «Лучшая раскрутка», «Dance Года» и многие другие. Группа остается популярной и сегодня, регулярно радуя своих поклонников новыми композициями.

Концерты в Германии — событие, которое нельзя пропустить

Каждый гастрольный тур Artik & Asti — это возможность не только увидеть любимых исполнителей вживую и насладиться их творчеством в полном объеме, но и посетить лучшие европейские концертные холлы. Благодаря высокой популярности дуэт имеет возможность приглашать своих поклонников в самые современные залы Германии с уникальной акустикой.

Все это в совокупности с профессиональным уровнем организации концертов и суперсовременными спецэффектами делает выступления «Артик и Асти» одними из самых зрелищных во всем мире.