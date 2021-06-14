Американский крабовый салат-коктейль

Крабовый салат в изящном бокале для мартини украсит любое торжество или вечеринку. Салат готовится из натурального кускового крабового мяса, помидоров и авокадо и заправляется майонезно-горчичным соусом с лимонной цедрой. Подавайте салат охлаждённым на листьях латука в бокалах, украсив каждую порцию долькой лимона и каплей соуса. Гости смогут есть салат без столовых приборов, просто свернув латук с начинкой. Идеально для фуршетов.

Время: 15 мин.

Сложность: легко

Порций: 4 – 6

Ингредиенты к рецепту:

450 гр. кускового крабового мяса, переберите, чтобы удалить осколки панцирей и хрящи

0,5 ст. майонеза

2 ч. л. горчичного порошка

1 ч. л. вустерского соуса

1/4 ч. л. мелко натёртой лимонной цедры

2 средних сливовидных помидора, очищенных от сердцевин и семян и порубленных (примерно 2/3 ст.)

1 крепкое спелое авокадо, нарезанное кубиками

4 – 6 небольших листков бостонского латука

Дольки лимона, для подачи

Приготовление блюда по рецепту:

В миске среднего размера смешайте майонез, горчицу, вустерский соус и лимонную цедру. Отложите половину горчичного соуса в небольшую миску для топпинга.

Аккуратно смешайте крабовое мясо, 0,5 ст. помидоров и авокадо с оставшимся соусом. Посолите по вкусу.

Разложите листья салата в 4-6 бокалов для мартини. Выложите сверху крабовый салат. Украсьте ложкой отложенного соуса, оставшимися помидорами и дольками лимона.

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