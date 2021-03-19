Алмазная мозаика – как создавать оригинальные картины из камней

У каждого человека должно быть хобби, и создавать красивые картины можно, даже не имея прирожденного таланта или академического образования. В этом помогут так называемые алмазные мозаики, которые предлагают выложить картины при помощи блестящих камешков. Декоративные элементы для творчества https://artterritory.by/catalog/tvorchestvo/dekorativnye-elementy-dlya-tvorchestva/ представлены в широком ассортименте, и каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант хобби.

Что такое алмазная мозаика

Многие уже познакомились с таким увлечением, как роспись по номерам. Это художественный набор, в котором вам предстоит примерить на себя роль настоящего художника и раскрасить готовую картину, сверяясь с указанными номерами. Такая раскраска для взрослых – это увлекательное и интересное занятие, ведь результатом станет настоящее художественное полотно.

Если вы уже опробовали свои силы в работе с такими картинами, самое время испытать что-то новое. Алмазная живопись во многом похожа на роспись по номерам, но картинка создается здесь не красками, а небольшими камешками, которые приклеиваются на подготовленное полотно.

Алмазные мозаики стали очень популярны, так что можно найти картинки любой сложности и стиля. Например, вы можете начать с простого рисунка небольшого формата и постепенно добраться до большого полотна с массой деталей.

Как работать с мозаикой

Собирать картину из камней очень просто, нужно придерживаться следующей инструкции:

подберите рисунок, который вам хочется создать, и приготовьте все детали – в зависимости от размеров полотна вам понадобится удобный стол, хорошее освещение и несколько свободных часов для погружения в процесс;

разложите полотно и понемногу отклеивайте верхний слой с картинки, заполняя его камешками, подбирая камни по цвету на картинке;

используйте для приклеивания специальную палочку с широким концом, которым удобно захватывать камешек.

Если вы уже собрали несколько таких картин, предлагаем вам использовать эту технику для создания собственного полотна. Вам понадобится удобный холст, клеящий состав и небольшие граненные камни.

Рисунок, выполненный в такой технике, объемный и необычный. Вы можете собрать такое полотно в качестве подарка, и картина обязательно найдет свое место в интерьере. Алмазную мозаику купить в интернет-магазине несложно, а широкий ассортимент позволит подобрать рисунок на любой вкус.