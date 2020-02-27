9 причин перестать добиваться одобрения окружающих

От этого только вред.

Пытаясь добиться одобрения окружающих, вы осложняете процесс принятия решения лишним, ненужным шагом. Вы ищите внимание людей, которые не смогут сказать вам ничего полезного о вашей жизни по той простой причине, что они не живут ею. Вы, по сути, отдаёте власть над своей жизнью другому человеку.

Почему окружающие должны определять ваши жизненные планы?

Когда вам захочется получить одобрение у других людей, постарайтесь вспомнить эти простые истины:

1. Ваша жизнь — только в ваших руках.

Всё зависит лишь от вас. Постарайтесь прислушаться к своему сердцу и довериться своей интуиции и желаниям.

Как могут окружающие люди нести ответственность за вашу жизнь, если они сомневаются даже в собственных поступках? В конечном итоге вы обладаете необходимой силой для того, чтобы начать отвечать за осуществление своих жизненных планов.

2. Вы сами отвечаете за своё счастье.

Другие могут сделать вашу жизнь более счастливой, но ваше счастье не должно зависеть от их мнения. Поиск счастья в окружающих людях зачастую приводит к разочарованию, потому что другие не способны принять ваши жизненные планы как собственные. Скорее всего, они просто отмахнутся от них и не поймут, чего вы на самом деле хотите добиться и во что в действительности верите.

Единственный шанс для вас обрести силы — это начать относиться к своей душе как к собственному маяку надежды, света и счастья. В таком случае вы перестанете позволять вещам или людям, находящимся вне вас, управлять вашей судьбой.

3. Поиск одобрения занимает слишком много времени.

Подумайте о том, как много всего хорошего вы могли бы сделать, если бы не вступали постоянно в спор с окружающими, пытаясь заставить их посмотреть на ваши планы вашими же глазами. Честно говоря, большинство людей так никогда и не поймут вас, хуже того — некоторые из них постараются убедить вас увидеть эти вещи со своей точки зрения.

Вместо того, чтобы полагаться на поддержку других, лучше поддержите сами себя.

4. Вы можете стать свободными, если будете полагаться на себя.

Представьте себе, каково это — все важные решения в своей жизни принимать самостоятельно. Хотите верьте, хотите — нет, но вы обладаете силами воплотить свой план без одобрения со стороны.

В следующий раз, когда перед совершением большого шага вы почувствуете желание получить совет от семьи или друзей, попробуйте сначала привести свой план в действие. Не стоит считать, что при принятии решения вам необходимо информировать о нём всех окружающих.

5. У вас не получится угодить всем, так что даже не пытайтесь.

Не все будут соглашаться с вами постоянно. Возможно даже, что никто, кроме вас, так и не одобрит ваш план, и это нормально.

Если вы пытаетесь угодить другим людям, то тогда делаете счастливыми всех, кроме себя. Помните, самая важная часть уравнения — это вы. Всё зависит от вас: качество ваших отношений, ваши мысли о жизни, то, какую карьеру выберете и т. д.

6. Вы сможете лучше узнать себя.

Самые ценные отношения — с самим собой. Если вы обратитесь к своему внутреннему «я» за руководством и мудростью, то сможете лучше понять, кто вы и что вам нужно от жизни.

Найдите время, чтобы настроиться на себя. Приглушите голоса всех тех, кто пытается контролировать вашу жизнь, и прислушайтесь к своему внутреннему наставнику.

7. Вы впустую тратите ценную энергию.

Ища одобрения других людей, вы впустую тратите не только время, но и энергию. Всё в этой огромной вселенной, включая и вас самих, состоит из энергии.

Если вы желаете воспользоваться ею наиболее эффективным образом, откажитесь от ненужных действий. Если вы хотите сберечь пламя внутри себя и по-настоящему преобразить свою жизнь, вам придётся отказаться от необходимости получать одобрение извне при принятии решений.

8. Это может отучить вас следовать зову своего сердца.

Давайте представим, что вы хотите бросить учёбу и начать путешествовать по миру в поисках себя. Вы в первую очередь обеспокоитесь, как, по вашему мнению, отреагируют на такое ваше решение другие?

Если вы так никогда и не попробуете сделать то, о чём просит сердце, то все последующие годы будете задаваться одним вопросом: как бы могла сложиться ваша жизнь, если бы вы только осмелились прислушаться к своему внутреннему зову.

9. Поиск одобрения порождает страхи.

Поиск одобрения других людей заставляет вас постоянно думать, что они скажут. Вы думаете, как пойдёт разговор, если они не согласятся с вами, как они отреагируют на ваши слова. Страх только сдерживает вас, тогда как любовь — освобождает.

Если вы действительно любите себя и чувствуете уверенность в своей жизни, вам даже в голову не придёт отказаться от возможности самостоятельно принимать решение. Мы были приучены бояться слишком многого — других людей, их мнения о нас, пробовать новые вещи, узнавать новое…

Освободитесь от оков чужого одобрения!

Nikita Skorobogatov

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