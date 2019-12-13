Когда за окном холодная зима, еще больше хочется вернуться в лето. И это вполне возможно, взяв тур или поехав своим ходом на отдых в одну из следующих стран, где круглый год тепло.

Египет

От Красного моря с пляжами и сноркелингом до Каира с пирамидами и музеями и Луксора, где можно порелаксировать у бассейна и исследовать древние храмы, Египет — прекрасная страна для отдыха зимой.

В Хургаде температура воздуха держится в районе комфортных 20°C, а море — небесного оттенка с зеленцой, покрывающее кораллы и множество живности, прогрето до 25-26°C и просто идеально для подводных исследований.

За летом пожарче и настоящим Египтом отправляйтесь в оазис Сива с его древними храмами, соленым озером, горячими источниками и огромными дюнами. Здесь туриста ожидают 25°C и масса небольших аутентичных отелей.

ОАЭ

В наши холода в Эмиратах +25°C и много солнца, и это идеальная погода, чтобы загорать на общественном пляже Джумейра или пляжах при отелях Пальмовых островов. Хотя никто не отменял поход по торговым центрам Дубая, фото с Бурдж-Халифа и поющими фонтанами.

Зима — более выгодный сезон для посещения страны: жара стихает, и можно проехаться по пустыне на квадроциклах или верблюдах, чтобы посмотреть на арабский колорит и магию ландшафтов.

ОАЭ прекрасно подходят для семейного отдыха, обслуживание здесь на высоте, а цены на туры при этом достаточно демократичные из-за изобилия авиарейсов и отелей.

Индия

Если хочется 25-27°C лета и перемещения в совершенно другую культуру, Индия — страна, которая подарит незабываемый контраст. Куда отправиться на отдых:

на Гоа едут за пляжным релаксом, не требующим особых представлений;

Штат Раджастан — самый яркий и красивый, с розовым, синим и золотым городами, озерами дворцов и песками пустынь. Здесь можно окунуться в толпу на шумных улицах Джайпура, посмотреть Великую индийскую пустыню возле Джайсалмера или устроить романтическую прогулку на лодке по озеру в Удайпуре.

Спокойный, прохладный и зеленый штат Керала — это совсем другая Индия с несколькими прекрасными пляжами и старинным фортом Кочин.

Шри-Ланка

В декабре на Шри-Ланке самый сезон: после тропических дождей остров расцветает, на зимовку прилетают сотни видов птиц. Это отличное время, чтобы насладиться природными красотами острова: от рисовых и чайных плантаций до ботанических садов.

Лучшая погода устанавливается в январе, и приходит пора для наблюдения за синими китами. Но развлечений здесь — на любой месяц и любой вкус: от спа до древних храмов.

Любители пляжного отдыха оценят 27°C и великолепные золотые пляжи к западу от Галле. А сёрферы и поклонники прочего водного экстрима — волны, бьющие в песчаные бухты на восточной стороне.

Таиланд

Пляжи Таиланда — настоящий рай с тропическим климатом. В это время года температура около 32°C, но жара становится менее удушающей, и количество туристов уменьшается.

Страна предлагает лето на любой вкус и кошелёк: от роскошных курортов Пхукета и Самуи до отдыха дикарем на острове Ко Липе, от тихих пляжей Ко Ланта до сноркелинга рядом с Пхи-Пхи и шумной клубной Паттайи.

Дорогой ли или дешевый отель – при правильном выборе локации, туриста ждет белый песок, пляжные бунгало и мягко раскачивающийся гамак, натянутый между двумя пальмами. А ещё бирюзовое море, гостеприимные тайцы и великолепная еда.

Мексика

Ривьера Майя — это праздник для глаз с мангровыми зарослями, джунглями, зелено-голубым морем, окаймленным красивыми рифами. И отдыхом практически для каждого путешественника: от эко-хостелов Тулума до супер-курортов Канкуна и Плайя-дель-Кармен.

Страна встретит приятной температурой, райскими пейзажами и лучшими пляжами для релакса. Если расслабляться на шезлонге станет скучно, можно насладиться мексиканским колоритом рыбацких деревушек, заняться дайвингом, посетить подземное озеро и понаблюдать за черепахами.

Куба

Прекрасный карибский климат и большое количество солнечных дней всё с теми же 27°C из мечты о лете, делают страну соблазнительным вариантом для зимнего отдыха. Кроме белоснежных пляжей, без которых никуда, на Кубе есть чем заняться.

Яркие здания и старые кадиллаки Гаваны, а также прекрасно сохранившаяся испанская колониальная архитектура в Тринидаде, находящемся под защитой ЮНЕСКО, заставляют почувствовать себя потерянным во времени. А рядом с ними — масса заповедников, пышных тропических лесов и гор.

Лето ждет — остаётся только выбрать страну и купить тур. Если на отдых вашей мечты не хватает средств, эту проблему помогут решить займы в Нур Султане.