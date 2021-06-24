Семь способов отличить высокомерие от уверенности в себе

Очень важно понимать, в чем заключается разница между высокомерием и уверенностью в себе, поскольку никому не нравится иметь дело с высокомерными людьми. Как высокомерные, так и уверенные в себе люди отличаются непоколебимой верой в собственные способности. Люди, обладающие этим качеством, легче преодолевают любые страхи и нерешительность.

Более того, у них как правило позитивное и оптимистическое видение будущего, что делает их сильными и привлекательными для других. Впрочем, иногда чрезмерная уверенность в себе незаметно для человека перерастает в высокомерие, и это становится его слабым местом. Высокомерные люди обычно верят в свое превосходство перед другими людьми и никогда не признают собственных ошибок. Прочтите этот небольшой текст, чтобы научиться легко находить разницу между высокомерием и уверенностью в себе.

Снисходительность и упрямство

Чувство собственного превосходства – главное качество высокомерного человека. Такие люди склонны проявлять упрямство, поскольку они считают недостойным себя прислушиваться к чужому мнению. Порой высокомерие может быть не чем иным, как способом скрыть чувство собственной неполноценности, от которого они страдают, общаясь с другими. Создается впечатление, что они чувствуют себя лучше, когда подавляют и унижают других.

Уверенные в себе люди, напротив, как правило, великодушны, потому что они могут чувствовать себя хорошо, не испытывая желания обидеть кого-то. Они обычно видят потенциал других людей и с удовольствием помогают им преуспеть в чем-то.

Отношение к окружающим

Высокомерные и уверенные в себе люди по-разному относятся к окружающим. Высокомерный человек убежден, что он лучше других, тогда как уверенный в себе человек знает, что он не хуже других. Уверенных в себе людей редко можно заметить читающими нотации или внушающими собеседникам, насколько те заблуждаются. Кроме того, они обычно проявляют уважение в разговоре, всегда готовы внимательно выслушать кого-то. Высокомерным же людям трудно слушать других. Они часто излучают негативную энергию и склонны обвинять других, если дела идут не так, как запланировано.

Отношение к самим себе

Уверенные в себе люди всегда чувствуют себя комфортно, потому что у них правильное представление о собственном несовершенстве. Их, кажется, невозможно сломить, потому что они знают свои слабости и умеют с ними бороться. Между тем, высокомерные люди никогда не видят собственных недостатков. Упрямство мешает им признавать ошибки, а это, в свою очередь, нередко приводит к серьезным катастрофам.

Взаимоотношения с обществом

Отношения с высокомерными людьми могут быть источником боли. Такие люди живут в своем собственном мире, созданном больным самомнением и чрезмерной гордостью, и ничто не способно на них повлиять. Они не в состоянии смириться со своими слабостями, принять себя такими, как есть, а предпочитают обвинять других в собственных ошибках. По-настоящему уверенный в себе человек способен проявить уязвимость и даже признать прошлые ошибки. В обществе высоко ценится это качество. Кстати, высокомерные люди нередко могут пожертвовать дружбой или другими отношениями ради собственного успеха.

Общение

Общение с высокомерными людьми – занятие не из приятных. Они всегда будут пытаться добиться перевеса в разговоре, оставить за собой последнее слово. Они заботятся только о собственном положении и вынуждают других принимать их идеи. Вот почему люди стараются избегать разговоров: кому доставит удовольствие беседовать с человеком, который всегда прав. Уверенные в себе люди никогда не пытаются навязывать свое видение ситуации другим. Реальные достижения делают это за них, создавая им репутацию и придавая вес их словам.

Зрительный контакт

Зрительный контакт – неотъемлемый элемент любого общения. Уверенные в себе люди будут смотреть вам в глаза и чувствовать, что вы – самый важный человек в комнате. Высокомерные люди всегда будут смотреть мимо, будто в поисках кого-то, с кем можно поговорить, поскольку они считают, что от этого будет больше пользы, чем от беседы с вами. Трудно поймать бегающий взгляд высокомерного человека, да и пытаться не стоит.

Разные психологические корни

Наконец, уверенность в себе и высокомерие имеют разное происхождение. Высокомерие обычно является результатом действия защитного механизма, который используется подсознанием для того, чтобы предотвратить дальнейшую критику. Уверенность же проистекает из позитивного отношения к жизни, оптимизма и душевной уравновешенности.

Хочется надеяться, что вы уловили тонкую грань между высокомерием и уверенностью в себе. Старайтесь быть уверенными в себе, потому что окружающие хотят общаться с теми, кто излучает доброжелательность и позитивное отношение к жизни. Если вы сумеете воспитать в себе эту уверенность, ваши коммуникативные навыки станут важнейшим активом в карьере и в жизни в целом.

Источник