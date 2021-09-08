7 лучших диет для снижения веса

Сесть на диету очень легко, но соблюдать ее очень трудно. На самом деле, в мире существует множество отличных диет, но лишь немногие люди добиваются успеха, следуя им. Дело в том, что вы должны выбрать диету, которая подходит именно вам. Ознакомьтесь с некоторыми из лучших диет для снижения веса.

1. ДИЕТА ДЮКАНА

Диета была изобретена французским диетологом Пьером Дюканом, чтобы помочь людям быстро сбросить вес и сохранить нормальный вес до конца жизни. В этой диете основное внимание уделяется употреблению нежирной пищи, богатой белком. Овсяные отруби должны потребляться каждый день в обязательном порядке, а масла следует употреблять мало.

2. ДИЕТА АТКИНСА

Низкоуглеводная диета, созданная доктором Робертом Аткинсом, является одной из самых надежных и популярных диет. Эта диета помогает не только при краткосрочной потере веса, но и при достижении долгосрочных целей. Это довольно щадящая диета, поскольку в ней нет ограничений на употребление углеводов; единственные продукты, которые нельзя есть, — это сладости и хлеб.

3. ВЕГАНСКАЯ ДИЕТА

Веганская диета защитит вас от различных недугов и заболеваний. Эта диета состоит из овощей, органических фруктов, зерновых и бобовых. Нельзя есть мясо животных и птиц, насекомых, а также продукты, производимые ими, такие как яйца, мед, молоко и т.д. Веганская диета богата клетчаткой, но вам необходимо проконсультироваться с врачом, сможете ли вы обойтись без молока и мяса.

4. МАКРОБИОТИЧЕСКАЯ ДИЕТА

Этой диеты придерживаются такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Мадонна. Диета в основном предполагает употребление цельного зерна. Любая обработанная или рафинированная пища — это запрет, разрешены только блюда на основе зерна и свежие овощи. Макробиотическая диета также полезна для придания коже сияния, увеличения продолжительности жизни и снижения веса.

5. ДИЕТА ЮЖНОГО ПЛЯЖА

Диета Южного пляжа состоит из трех фаз и включает яйца, рыбу, молочные продукты с низким содержанием жира, цельное зерно, постный белок, содержащийся в индейке или курице, овощи и орехи. Сидящим на этой диете можно питаться три раза в день и даже перекусывать между приемами пищи. Один раз в день разрешен и десерт с высоким содержанием белка.

6. DASH-ДИЕТА

Диета идеально подходит для людей, которые хотят снизить кровяное давление и избежать сердечных заболеваний. В этой диете потребление сахара и соли сведено практически к нулю. Все основные институты здравоохранения США рекомендуют эту диету людям среднего возраста.

7. СЫРОЕДЕНИЕ

Диета предполагает употребление продуктов в их естественном виде. Листовые овощи и салаты в основном едят со специями и легкими соусами, чтобы они стали съедобными. Овощи и фрукты также употребляются в натуральном виде, без соления, варки или даже измельчения.

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