РАН: 60% россиян имеют избыточную массу тела

Около 60% жителей России имеет избыточную массу тела, 25% — страдают ожирением, рассказал РИА Новости руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

Он отметил, что ожирение — одна из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

В октябре 2019 года в Роспотребнадзоре заявляли, что более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения. В ведомстве отметили, что причина этого — в культуре питания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в большинстве стран Европы ожирением страдает от 15 до 25% взрослых. По прогнозу ВОЗ, к 2030 году 41% населения планеты будут иметь избыточный вес.

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