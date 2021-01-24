Шесть необычных фактов о пицце: древние египтяне открыли дрожжи и сделали «питу»

В Италии пиццу называют «блюдом счастья», и, по мнению экспертов, именно пицца принесла итальянцам счастье в 2020 году. А ведь мало кто знает, но в тесте пиццы содержится аминокислота, улучшающая настроение! Любопытные факты о самом популярном в мире блюде собрал автор эмиратского издания «Аль-Айн».

Пицца — интернациональное блюдо, способное объединить всех людей на планете.

17 января отмечается Международный день пиццы, которая считается одним из самых популярных блюд в мире.

История приготовления пиццы началась в руках простого мальчика, делавшего хлебные лепешки на камне, а закончилась в кафе Неаполя. На сегодняшний день совокупный мировой бизнес пиццы преодолел отметку в 60 миллиардов евро, а приготовление неаполитанской пиццы вошло в список нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самая вкусная пицца ассоциируется с Италией, страной, которую ежегодно посещают миллионы людей со всего мира, чтобы отведать «блюдо счастья», как его называют сами итальянцы.

Эта дата была выбрана не случайно. Собственно говоря, это праздник Сант-Антонио Абате, покровителя пекарей и пиццерий. В 2017 году искусство приготовления классической неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Ниже мы расскажем о самых необычных фактах о пицце, опубликованных на итальянском сайте «ristorantesara».

Первое упоминание о пицце

И хотя пицца прочно ассоциируется с Италией, первыми ее приготовили древние египтяне около 6 000 г. до н. э. Они назвали ее — «пита».

Согласно истории, египтяне первыми раскрыли секрет дрожжей около 4 тысяч лет до н. э. Более того, они изобрели первую настоящую деревянную печь для приготовления соленой и сладкой питы с финиками и белым мёдом.

Самая древняя пицца

La Marinara — самая древняя пицца, которая готовится из помидоров, чеснока, тимьяна и оливкового масла. Она пользовалась большой популярностью среди рыбаков и моряков. Отсюда и пошло название «La Marinara», что означает «морская».

Появление пиццы «Маргарита»

Легенда гласит, что в 1889 году итальянский шеф-повар Рафаэль Эспозито изобрел блюдо под названием «Пицца Маргарита». Он назвал его в честь королевы Италии — Маргариты Савойской, которая прибыла с семьей в Неаполь.

Эспозито подобрал ингредиенты под цвета итальянского флага. Роль красного цвета играли помидоры, моцарелла стала символом белого цвета, а базилик — зеленого.

Блюдо имело колоссальный успех, поэтому шеф-повар решил назвать его в честь королевы Италии.

Пицца принесла счастье итальянцам в 2020 году

По мнению экспертов, итальянцы не случайно часто готовили пиццу «Маргарита» на карантине в прошлом году.

Итальянский эндокринолог Сильвия Мильяччо говорит, что пицца «Маргарита» считается полноценным здоровым приемом пищи. Она содержит углеводы в самом тесте, белки в сыре моцарелла и жиры в оливковом масле первого отжима. Таким образом, мы можем назвать ее блюдом, которое обеспечивает организм всеми полезными микро- и макроэлементами.

Мильяччо утверждает, что присутствие триптофана в тесте для пиццы играет важную роль в повышении уровня серотонина и, следовательно, в улучшении настроения. Триптофан — одна из девяти незаменимых аминокислот, участвующих в регуляции настроения. Кстати говоря, иногда пиццу называют «блюдом счастья».

Самая дорогая пицца в мире

Пицца «Людовик XIII» готовится в итальянском городе Салерно и является самой дорогой пиццей в мире. Ее цена — 12 тысяч долларов. Подается блюдо только по предварительному заказу специальным гостям. В ней присутствуют три вида осетровой икры, норвежский лобстер, моцарелла буффало и австралийская розовая соль, добываемая в долине реки Мюррей.

Пицца снижает риск развития рака пищевода

Итальянские ученые утверждают, что употребление пиццы снижает риск развития рака пищевода на 59%, рака толстой кишки на 26% и рака ротовой полости на 34%.

Басма Абу Талиб (بسمة أبوطالب)

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