6 недорогих и надежных микроволновых печей

Микроволновки давно и прочно обосновались на наших кухнях. СВЧ-печь позволяет не только разогреть готовое блюдо за считанные секунды, но и приготовить настоящие кулинарные шедевры, от колбасок гриль до сладкой выпечки, без использования духового шкафа. Специально для вас мы составили список одновременно бюджетных и функциональных моделей от проверенных брендов.

Xiaomi Mijia MWBLXE1ACM

Шустрые китайцы стремительно завоевали рынок техники и электроники, и добрались и до сегмента микроволновых печей. Элегантная модель с оригинальным дизайном станет настоящим украшением любого интерьера. В вашем распоряжении оказываются 11 предустановленных программ и до 9 дополнительных меню фирменном мобильном приложении Mijia. Печь имеет три режима разморозки: мясо, птица, морепродукты для правильной термической обработки разных видов продуктов.

Elenberg MS 2080 D

Классическая СВЧ-печь с кнопочным управлением и черно-белым дизайном удачно впишется в вашу кухню. Электронный модуль позволяет быстро выбирать наиболее популярные режимы работы. Стеклянный поворотный стол легко вынимать для мойки. За дверцей спрятано удобное в уходе, износостойкое эмалевое покрытие, а также вместительное пространство для посуды разных размеров. Среди других плюсов — автоматическая подсветка и возможность настройки индивидуальных параметров.

LG MS2042DY

Классическая модель китайского бренда сочетает в себе лучшие инновации и стильное оформление. Запатентованная функция i-Wave отвечает за равномерное распределение волн как по центру, так и по краям блюд для быстрого и тщательного нагрева. Уникальное покрытие LG EasyClean легко моется, устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира. Встроенные программы приготовления «Кухни мира» включают в себя 32 уникальных рецепта на все случаи жизни.

Gorenje MO 17 E1W

Ретро-дизайн этой микроволновки не оставит равнодушным самых взыскательных покупателей. Модель с рабочей камерой объемом 17 л дает возможность разогревать или готовить блюда порционно. Покрытие из долговечной эмали можно обрабатывать паром для легкой очистки. Магнетрон силой 700 Вт гарантирует щадящую термическую обработку или быстрый нагрев продуктов на пяти уровнях мощности. Съемный поворотный столик можно вымыть отдельно (в том числе — в ПММ).

Toshiba MW-MM20P(WH)-P

Лучшие японские технологии воплотились в этой небольшой, но мощной и технологичной СВЧ-печи. Функция быстрой разморозки с автоматическим определением веса продуктов сэкономит ваше время. 5 уровней мощности помогают готовить кулинарные шедевры на любой вкус. Внутреннее LED освещение облегчает контроль за готовностью еды. Противоскользящие ножки обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.

Samsung MS23K3614AS/BW

Мощная микроволновка с крупной камерой на 23 литра станет отличным выбором для офиса или большой семьи. Оригинальная технология Triple Distribution System обеспечивает равномерное прогревание продуктов с сохранением их питательных свойств при размораживании, подогреве или приготовлении блюд. Антибактериальное покрытие из биокерамической эмали препятствует распространению бактерий и оседанию жира на внутренних стенках.