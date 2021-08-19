5 причин, объясняющих популярность Python

Запущенный в 1991 году язык программирования Python, несомненно, претерпел огромные изменения. Сейчас это один из самых популярных языков программирования в мире. Помимо того, что он является абсолютным фаворитом среди программистов и разработчиков, он также сделал себе имя в корпоративном секторе. С тех пор как технологические гиганты, такие как Google, приняли Python для интенсивного использования, этот язык приобрел еще большую популярность. На Хабр Карьера вакансии Python developer достаточно востребованы среди соискателей и стоит отметить, что данная работа хорошо оплачиваемая.

Существует множество причин, указывающих на то, почему Python так распространен в наши дни.

Простота в использовании

Будучи невероятно доступным языком программирования, Python произвел впечатление как на начинающих, так и на профессиональных программистов. Упрощенный синтаксис гораздо менее сложен. Помимо легкого обучения, коды Python могут похвастаться быстрым временем выполнения. По сравнению с другими языками программирования, коды Python могут быть написаны с легкостью. Именно поэтому Python часто предпочитают в качестве второго или третьего языка для программистов. Новички могут получить представление об основных принципах Python в течение одной-двух недель.

Многочисленные фреймворки и библиотеки

Благодаря корпоративному спонсорству и активному сообществу Python может предложить доступ к различным фреймворкам и библиотекам. Доступность библиотек указывает на богатые возможности Python, которые разработчики могут многократно использовать в своих программах. Именно наличие обширных библиотек делает этот язык программирования таким желанным. Некоторые из самых популярных библиотек включают Numpy, SciPy, SQL Alchemy, Beautiful Soup, Tensor Flow и т. Д.

Поддерживающее сообщество

С историей около 30 лет Python медленно, но неуклонно завоевывал лояльное сообщество. Здесь программисты от начального уровня до экспертов могут получить адекватную поддержку. Кроме того, есть множество руководств, литературных статей, видеоуроков и т. д., доступных в Интернете на Python бесплатно. Отсутствие документации или поддержки может привести к проблемам с языком программирования. Тем не менее, с невероятно активным сообществом Python разработчики здесь не сталкиваются со многими проблемами. Это полезно в столь необходимые времена, которые гарантируют, что нет задержки с текущим техническим проектом.

Чрезвычайно надежный

Независимо от окружающей среды, Python надежен, эффективен и работает чрезвычайно быстро. Универсальность этого языка программирования означает, что вы можете использовать его для настольных приложений, мобильных приложений, аппаратного программирования, веб-разработки и т. д. Более того, программисты не ограничены работой в одной и той же области на протяжении всей своей карьеры. С прибыльными вариантами карьеры программисты могут получать высокооплачиваемую зарплату.

Высокая гибкость

Гибкая природа Python делает его все более популярным среди программистов. Более того, это дает им возможность попробовать что-то новое. Специалисты в области языка программирования Python не ограничиваются построением или созданием одних и тех же вещей все время. Кроме того, с Python разработка любого приложения не является недосягаемой. Степень свободы, которую можно получить от Python, вряд ли будет доступна из любого другого языка программирования.

Итак, это пять главных причин, которые дают вам представление о том, почему Python приобрел такую популярность в мире. Он не только прост в освоении, но и может быть использован самыми разнообразными способами. Это облегчает переключение рабочих мест для разработчиков в другой области.