4 способа зарядки электромобилей

Эффективное, удобное и простое применение транспортных средств, двигатели которых в качестве топлива используют электрическую энергию, возможно только в случае подробного и тщательного изучения вариантов безопасных методов их зарядки.

Оборудование, которые применяется для зарядки электромобиля дома, а также на общественных заправочных станциях должно соответствовать особенностям и правилам нормальной эксплуатации машины для сохранения работоспособности аккумуляторов максимально длительное время.

Способы зарядки электромобиля

Стремительное развитие технологий применения электрокаров и создание условий для массового использования таких машин направлено на возможность проводить зарядку аккумуляторов автомобиля разными, по-своему удобными для каждого автомобилиста методами.

Устройство электромобиля позволяет применять 4 основных способа зарядки машин с электрическим приводом:

1. Первый режим – mode 1. Это базовый и самый простой подход, который предусматривает возможность использования обычной бытовой розетки с параметрами напряжения 220 В и оптимальной силой тока 16 А.

Положительным моментом применения такого варианта является универсальность зарядного шнура. Его длина позволяет без проблем подключить машину для зарядки в любом месте – дома, в гараже, на даче, в гостях или в городе, если есть оборудованные места с доступом к сети 220 В.

Негативным моментом, который может стать серьезным препятствием для постоянного и регулярного применения такого вида кабеля, является отсутствие дополнительных элементов защиты. Переменный ток из сети напрямую передается батарее и никак не обрабатывается или преобразовывается.

Такой подход не позволяет надежно защищать сам провод и аккумулятор машины, что станет риском выхода деталей из строя и необходимости проводить дорогостоящий ремонт.

Процесс полного восстановления запаса хода машины на 100% занимает время от 10 до 12 часов, в зависимости от мощности батареи.

2. Режим номер 2 – mode 2. Такое зарядное устройство работает по тому же принципу, что и шнур для первого режима зарядки. Отличительной особенностью, которая позволила повысить уровень безопасности оборудования, стало наличие блока защиты. Такой элемент располагается непосредственно на самом кабеле и позволяет защитить его и батарею машины от резкого перепада напряжения в домашней сети электропередач, перегрева и повреждения провода или негативного воздействия на самую дорогую деталь электрокара – батарею.

Контролировать процесс пополнения запаса ресурсов для работы двигателя автомобиля помогают специальные световые индикаторы. Такие детали меняют цвет с учетом особенностей выполнения процедуры и нормальной зарядки машины.

Шнур такого вида предназначается для использования бытовой розетки на 220-230 В. Для адаптации в разных странах существует европейский вариант для указанных параметров сети. Для американских автомобилей – с розетками на 110-120 В. Такой момент нужно учитывать в случае покупки американской машины для использования в Украине.

3. Третий режим – mode 3. Такой вариант зарядного устройства представляет собой более сложную и усовершенствованную станцию.

Оборудование такого типа использует для пополнения заряда машины переменный ток больших мощностей.

Примером эффективного и практичного применения такого способа зарядки являются оборудованные в общественных местах универсальные заправки.

Мощность конкретной установки определяется параметрами сети, к которой ее можно подключить – однофазной или трехфазной.

Такая зарядка для электромобиля позволяет восполнить запас хода за время от 30 минут до 4 часов. Границы определяются и регулируются мощностью самой станции и емкостью батареи конкретного транспортного средства.

Воспользоваться услугами общественных зарядных пунктов, которые оборудованы станциями такого типа, можно бесплатно или за установленную владельцами плату в специально отведенных для них местах. Карта расположения заправок электромобилей в Украине доступна в интернете. Самыми удобными и практичными местами для расположения подобных объектов являются: обычные заправки, большие торговые центры и развлекательные комплексы, районы расположения офисов, кафе, ресторанов и других объектов, возле которых можно оставить машину заряжаться и отправиться по своим делам.

Стоимость такого оборудования по сравнению с двумя предыдущими вариантами не позволяет автомобилистам использовать такие установки для личного пользования дома.

4. Самая быстрая зарядка аккумулятора – mode 4. Основным отличием такого оборудования является использование постоянного тока больших мощностей. В дуэте со встроенным в аккумулятор машины оборудованием такой режим зарядки позволяет зарядить батарею средней емкости всего за 20-30 минут.

Для продления срока службы батарей технология применения четвертого режима зарядки разделена на два этапа. На первом проходит оперативное восстановление запаса энергии до показателей 80 процентов в ускоренном порядке. После этого остальные 20 процентов добавляются в более медленном режиме.

Высокая стоимость такого оборудования вполне оправдана скоростью и эффективностью его работы.

Определять для себя, где и как зарядить электромобиль, следует с учетом конкретной ситуации, необходимого для ежедневного преодоления километража и запаса хода машины, емкости аккумулятора, его состояния и личных предпочтений автомобилиста.

Находите лучший вариант и способ зарядки электрокара для себя и наслаждайтесь безопасным, тихим, экологически чистым видом транспорта с минимальными затратами денег и времени.