Еще жить да жить: 3 простых теста подскажут, сколько лет вы проживете

Сразу хотим отметить, что мы не сможем предугадать точную дату вашей смерти. Это не экстрасенсорные испытание, здесь нет места необъяснимому. Все последующие тесты основаны исключительно на научных исследованиях.

1. Испытание отжиманиями

Если вы сможете совершить 40 повторений, вы с меньшей вероятностью умрете от сердечно-сосудистых заболеваний. Но если вы не способны отжаться даже 10 раз, шансы на то, что вы пострадаете от болезни сердца, удваиваются.

2. Испытание лестницей

Если вы в состоянии подняться как минимум на 4 этажа, не отдыхая и не используя перила, шанс умереть от рака резко снижается.

3. Испытание равновесием

С возрастом люди часто теряют равновесие, что приводит к случайным падениям и травмам. Именно умение держать равновесие может также повлиять на вашу сердечно-сосудистую систему. Этот тест разработан бразильским врачом Клаудио Джил Араужо Араужо. Он заметил, что у большинства его пациентов возникают проблемы с выполнением простых повседневных движений. Даже такие простые действия, как встать со стула или поднять что-то с пола, вызывали у них дискомфорт.

В заключение

Трудно убедить кого-то в здоровом образе жизни. Еще сложнее предугадать, когда вы умрете от естественных факторов. Поэтому, если ваши друзья и близкие не занимаются спортом, питаются вредными продуктами, просто заставьте пройти их.

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