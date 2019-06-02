3-х минутный лимонад-эликсир от отеков и вздутия живота с куркумой

Что вызывает вздутие живота?Вздутие живота действительно является проблемой для многих из нас, и, к сожалению, быстрых решений не существует. Тем не менее, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь избежать хронического возникновения проблемы.

Что вызывает вздутие живота? Вздутие живота действительно является проблемой для многих из нас, и, к сожалению, быстрых решений не существует. Тем не менее, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь избежать хронического возникновения проблемы. Если вы испытываете вздутие живота, вам нужно будет внести изменения в свой рацион и немедленно! Расстройство желудка, задержка воды и гормоны являются одними из основных причин этого неприятного ощущения. Итак, что можно сделать? Есть ряд ингредиентов, которые обязаны быть в вашем рационе.

Куркума

Недавние исследования показывают, что куркумин может обеспечить хорошо переносимое и эффективное лечение воспалительных процессов в кишечнике и способствовать улучшению функции печени. И то, и другое помогает «захватывать» и выводить токсины из нашего тела. От этого процесса напрямую зависит наличие или отсутсвие вздутия.

Антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства куркумы защищают слизистую оболочку желудка и уменьшают риск возникновения заболеваний желудка. Кроме того, куркума поможет справиться с метеоризмом. Когда наши внутренние органы в порядке, это обязательно отражается на внешнем виде.

Список целебных свойств куркумы можно продолжать вечно. Одной из её главных способностей является сохранение и поддержание молодости и красоты. Куркумин и другие компоненты куркумы замедляют старение клеток, захватывая свободные радикалы, которые вызывают повреждение ДНК, а также они являются мощным противовоспалительным средством.

Лимон

Лимонный сок действительно максимизирует процесс чистки, помогая снять стресс в нашем кишечнике. Структура лимонного сока похожа на пищеварительный сок в желудке. Когда ваше тело переваривает пищу, это не должно происходить слишком быстро. Организму необходимо поддерживать постоянный уровень инсулина, чтобы из пищи, которую вы потребляете, могло поступить больше питательных веществ. Кислоты, содержащиеся в лимонном соке, способствуют этому процессу, улучшая усвоение питательных веществ и уменьшая вздутие живота, придавая телу ощущение легкости. Использование свежего лимона приносит благотворно влияет на энзимы, которые стимулируют работу печени и выводят токсины.Лимонный сок считается мягким мочегонным средством, помогает избавиться от любых нежелательных элементов.

Лимонад-эликсир от отеков и вздутия живота. Рецепт

Ингредиенты:

2 органических лимона, сок

¾ чайной ложки порошка куркумы

1/2 чайной ложки натертого имбиря

2 столовые ложки кокосового нектара или кленового сиропа

6 стаканов фильтрованной воды

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в кувшин, хорошо перемешайте. Наслаждайтесь! Готовьте с любовью!

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