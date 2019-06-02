3-х минутный лимонад-эликсир от отеков и вздутия живота с куркумой

Что вызывает вздутие живота?Вздутие живота действительно является  проблемой для многих из нас, и, к сожалению, быстрых решений не существует. Тем не менее, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь избежать хронического возникновения проблемы.

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Что вызывает вздутие живота? Вздутие живота действительно является  проблемой для многих из нас, и, к сожалению, быстрых решений не существует. Тем не менее, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь избежать хронического возникновения проблемы. Если вы испытываете вздутие живота, вам нужно будет внести изменения в свой рацион и немедленно!  Расстройство желудка, задержка воды и гормоны являются одними из основных причин этого неприятного ощущения.  Итак, что можно сделать? Есть ряд ингредиентов, которые обязаны быть в вашем рационе.

Куркума

Недавние исследования показывают, что куркумин может обеспечить хорошо переносимое и эффективное лечение воспалительных процессов в кишечнике и способствовать улучшению функции печени.  И то, и другое помогает «захватывать» и выводить токсины из нашего тела. От этого процесса напрямую зависит наличие или отсутсвие вздутия.

Антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства куркумы защищают слизистую оболочку желудка и уменьшают риск возникновения заболеваний желудка.  Кроме того, куркума поможет справиться с метеоризмом. Когда наши внутренние органы в порядке, это обязательно отражается на внешнем виде.

Список целебных свойств куркумы можно продолжать вечно. Одной из её главных способностей является сохранение и поддержание молодости и красоты.  Куркумин и другие компоненты куркумы замедляют старение клеток, захватывая свободные радикалы, которые вызывают повреждение ДНК, а также они являются мощным противовоспалительным средством.

Лимон

Лимонный сок действительно максимизирует процесс чистки, помогая снять стресс в нашем кишечнике. Структура лимонного сока похожа на пищеварительный сок в желудке. Когда ваше тело переваривает пищу, это не должно происходить слишком быстро.  Организму необходимо поддерживать постоянный уровень инсулина, чтобы из пищи, которую вы потребляете, могло поступить больше питательных веществ. Кислоты, содержащиеся в лимонном соке, способствуют этому процессу, улучшая усвоение питательных веществ и уменьшая вздутие живота, придавая телу ощущение легкости. Использование свежего лимона приносит благотворно влияет на энзимы, которые стимулируют работу печени и выводят токсины.Лимонный сок считается мягким мочегонным средством, помогает избавиться от любых нежелательных элементов.

Лимонад-эликсир от отеков и вздутия живота. Рецепт

Ингредиенты:

  • 2 органических лимона, сок
  • ¾ чайной ложки порошка куркумы
  • 1/2 чайной ложки натертого имбиря
  • 2 столовые ложки кокосового нектара или кленового сиропа
  • 6 стаканов фильтрованной воды

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в кувшин, хорошо перемешайте. Наслаждайтесь! Готовьте с любовью!

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