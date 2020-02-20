2 главных страха, и как их побороть

Страх – нормальное состояние психики, которое часто помогает избежать проблем, пораниться или попасть в опасную ситуацию. Страх полезен, если он возникает как ответная реакция на опасность или как проявление инстинкта самосохранения.

Но очень часто боязнь и беспокойство появляются без видимых причин, они могут стать постоянными спутниками человека и существенно отравлять его жизнь.

Если вы пугаетесь незнакомцев на темной улице, боитесь фильмов ужасов или врачей, пауков или собак – с вами все в порядке. Но если вы из тех, кто постоянно гуглит симптомы страшной болезни при малейшем недомогании, постоянно проверяет телефон и ключи в сумке, боится заговорить с незнакомым человеком даже для того, чтобы спросить дорогу или попросить помощи – нужно проработать страхи и научиться от них избавляться. Вы заметите, как изменится качество жизни без тревожности.

В большинстве случаев люди понимают проблему и сами задаются вопросом, как перестать всего бояться и начать жить. Это возможно, любой человек может полностью справиться с необоснованным беспокойством или тревожностью, но часто для этого нужна помощь специалиста. На борьбе со страхами специализируется психолог Александр Свияш, который расскажет, как перестать бояться жить и поможет найти причину ваших опасений.

2 группы страхов

Прежде чем мы разберем, как перестать бояться, нужно определить, какие бывают страхи.

Это симптомы тревожности, например, паническая боязнь насекомых (в определенной мере это нормально, но иногда переходит границы), боязнь заболеть онкологическими заболеваниями, страх, что человек попадет под машину, страх быть обманутым и прочее. Это следствие низкой самооценки. Сюда отнесем такие страхи как завести разговор с незнакомцем или малознакомым человеком, высказать своем мнение, привлечь к себе внимание, выступать на публике или даже рассказывать что-либо группе людей. Все это – проявление низкой самооценки и легко лечится.

Если вы уже задаетесь вопросом, как перестать бояться жить или как научиться не бояться – вы на правильном пути. Осознание проблемы – почти половина ее решения.

Далеко не все люди, которым мешает тревожность, задумываются, как перестать бояться всего. Для многих страх – это привычное состояние, без которого они будут чувствовать себя неуверенно. Некоторые прикрывают страхом свою лень, другим нравится сопереживание и поддержка близких. И пока человек сам не задастся вопросом, как перестать бояться людей, болезней, предательства или собак, ни одна техника и ни один психолог ему не поможет.

Как перестать тревожиться

Методы борьбы зависят от природы ваших страхов.Сначала мы поговорим о том, как избавиться от беспокойства и перестать переживать по пустякам.

Признайте, что вы напуганы. Вам страшно, в данный момент вы это чувствуете и не должны этого стыдиться, независимо от причины испуга. Скажите себе “Мне страшно, я боюсь”, и вам сразу станет немного спокойнее. Банальный, но действенный совет – начните глубоко дышать. Когда мы испуганы, мы забываем полноценно дышать. В результате мозг получает мало кислорода и хуже соображает. Осознайте, что раз реальной опасности в данный момент нет, то страх лишь у вас в голове. Увидев паука ваш мозг посылает вам сигнал опасности. Но вы понимаете, что это лишь в голове, вы можете контролировать свое тело и мышление. Даже если перед вами ядовитый паук, паника не поможет – вам нужно вернуть себе рациональное мышление. Поговорите с собой, спросите, действительно ли ситуация опасная, или это только у вас в голове? В большинстве случаев 1 такой вопрос отлично отрезвляет. Но, если мы говорим, как перестать бояться, то нужно отметить, что игнорировать свои страхи нельзя. С ними нужно научиться бороться. Конечно, не надо заводить дома тарантула, если боитесь пауков. Но пытайтесь смотреть на них, поймать паучка в банку и выпустить на улицу, чтобы осознать, что они для вас не опасны.

Эти методы помогут, но это инструкция о том, как перестать тревожиться. Если вы часто испытываете тревогу или даже панические атаки, значит внутри живет стресс и сначала нужно избавиться от него. В этом поможет психотерапевт, отдых, спорт, секс и здоровый образ жизни.

Очень распространенный страх – это боязнь болезней. Говоря о том, как перестать бояться болезней, мы дадим лишь один совет – проходите медицинское обследование раз в 6-12 месяцев. В наше время почти все болезни лечатся на ранних стадиях.

Как не бояться людей

Эта проблема из второй группы, страх вызван заниженной самооценкой. Так как обычно все наши комплексы идут из детства, то одной лишь статьей вылечить многолетний страх не получится. Вам придется много и усердно работать не только на уровне мыли, но и на уровне действий.

Но мы дадим некоторые рекомендации, как перестать бояться людей и общения. Кстати, будьте готовы к тому, что на пути к выздоровлению вы встретите сопротивление ума. Вам будет страшно избавляться от своих страхов.

Как научиться не бояться людей:

Признать, что единственный способ это сделать – столкнуться со своим страхом лицом к лицу. Чтобы перестать их опасаться, придется с ними общаться. Дайте себе установку: перед вами просто человек. Точно такой же, как и вы. Представьте самое страшное, что может случиться, если вы начнете разговор. Вы тут же поймете, насколько нелепо ваше опасение. В особо запущенных случаях люди боятся спросить дорогу у прохожих. И вот представьте, что самое страшное случится, если вы обратитесь к незнакомому человеку? В более серьезных случаях этот метод также работает. Как перестать бояться человека? Во-первых, вспомним, что это просто человек, такой же как и все. А во-вторых, представьте его в смешной или глупой ситуации. Это отлично помогает переключиться.

Если ваши опасения вызваны периодом ограниченного общения или стрессом, от них вылечиться легко. Если же проблема в детских травмах, понадобится помощь психолог и профессиональная терапия.

Заметьте, мы не ставим вопрос, как ничего не бояться, так как страх – важная и нужная эмоция. Он будет в любом случае, как и сомнения, и даже тревожность, но вы можете научиться не поддаваться этим чувствам и не терять контроль над своей жизнью.