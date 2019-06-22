11 качеств, которые большинство мужчин ищут в женщине

Неплохо было бы иметь волшебный хрустальный шар, чтобы видеть, чтона самом деле творится в голове мужчины? Я, в принципе, была бы не против, но с другой стороны, это как-то слишком просто. И тогда я решила узнать ответ у самих мужчин.

Так что же мужчины, на самом деле, ищут в женщине? Я говорю о настоящих мужчинах, взрослых, вполне сформировавшихся в физическом, умственном, эмоциональном и духовном аспектах. Я решила, что должна услышать ответ от них самих, и спросила десять мужчин о самых главных качествах, которые они ищут в женщине.Затем я собрала наиболее распространенные ответы, и вот какая получилась картина.

Она заботится о своей внешности

Мужчины – существа с преимущественным развитием зрительной памяти, поэтому, если имнравится то, что они видят, они будут просто преследовать вас. Однако, у каждого мужчины свои личные вкусы, когда речь идет о женской привлекательности. Те, с кем я говорила, вовсе не считают, что женщина должна соответствовать определенному стандарту с идеальной фигурой по образцу песочных часов, или быть смехотворно сексуальной, чтобы ее можно было воспринимать как кандидатуру в жены или подруги.

Им нужна женщина, которая следит за собой, то есть заботится о своей внешности, хорошо одевается, ухаживает за своим телом и имеет достаточно высокую самооценку.

У нее развито чувство юмора

Они не хотят быть рядом с женщиной, если она слишком сухая, скучная и скованная. Скорее, они хотят чувствовать себя комфортно, видя, что она ценит их иронию и умение шутить. Проводить время с человеком, обладающим хорошим чувством юмора, всегда приятно, и наслаждение от возможности смеяться вместе – сильное средство, котороеникогда не стареет. Мужчина ищет женщину, которая будет смеяться его удачным шуткам, и сама умеет шутить.

У нее есть собственная жизнь

Мужчин привлекают те женщины, у которых есть собственные интересы, личная жизнь и друзья. Они не хотят быть рядом с женщиной, которая постоянно чувствует, что вся ее жизнь вращается вокруг него, хочет проводить с ним все время и не дает ему свободно вздохнуть.

Настоящие мужчины ищут женщину, которая вдохновляет их, потому что способна строить свою жизнь самостоятельно. Им нужна такая подруга, у которой есть своя собственная цель, и она заключается не в том, чтобы быть с кем-то.

Ей нравится секс

Они хотят «леди на людях и шлюху в постели». Это правда. Мужчинам нужна идеальная сексуальная партнерша, готовая делать в постели неожиданные вещи и пробовать новые игры. А еще мужчины ценят женщин, которые говорят им прямо, чего они хотят в постели. Для мужчины очень важно знать, что у него есть женщина, которой на самом деле нравится секс, и особенно с ним! Уверенность мужчины в себе, когда речь идет о постели – ключ к прочной любовной связи.

Она амбициозна

Мужчины хотят чувствовать себя победителями в этом мире, поэтому им нужна женщина, амбициозная в достижении собственных целей. Они ищут женщину, с которой можно завоевывать мир вместе. Женщина, знающая, чего она хочет, и способная добиваться этого своими руками, особенно привлекательна для мужчин.

Она умеет высказать свое мнение

Не следует ожидать, что мужчина будет знать, чего вы хотите или догадываться,о чем вы думаете. Мужчинам нужно прямое и простое общение. Только так вы получите все, чего хотите, и гораздо быстрее. Мужчине нравится, когда женщина говорит ему, чего она хочет, и как именно ему лучше всего это сделать.

Ведь, в сущности, его цель состоит в том, чтобы сделать тебя счастливой. И когда у него есть информация о том, как этого достичь, он чувствует себя гораздо увереннее.

Она, как правило, пребывает в хорошем настроении

Все мужчины в конечном итоге хотят быть с женщиной, которая ведет себя так, что они чувствуют себя счастливыми. Они тяготеют к позитивной и бегут от негативной энергии. Никто не любит встречаться с ядовитыми или циничными людьми. Мужчины хотят проводить время с женщиной весело и увлекательно. Поэтому настроение женщины чрезвычайно важно. Когда тебе хорошо, рядом с тобой хорошо другим. А когда ты от тебя постоянно исходит отрицательная вибрация – не удивляйся, мужчина это почувствует и уйдет. В идеале ему должно быть с тобой легко и просто.

Она развита интеллектуально

Внешность женщины – это то, что изначально привлекает мужчину, но невозможно построить настоящие длительные отношения, основываясь только на этом. Умение дать ему повод проявить свой интеллект и способность вести дискуссию на значимые темы – вот что помогает удержать мужчину надолго.

У нее есть ценности

Мужчинам нужна женщина, заботливая и любящая, заслуживающая доверия, добрая и преданная. Такая женщина, которая излучает сердечное тепло, и мужчины хотят быть с ней.

Она ценит и уважает его

Мужчины просто жаждут, чтобы их ценили и чувствовали к ним признательность. Каждый из них хочет чувствовать себя избранным. Женщина его жизни верит, что он лучший из всех.

Он хочет, чтобы ты уважала его таким, какой он есть. Другими словами, мужчины ищут женщину, которая будет относиться к ним с искренним уважением и восхищением.

Она уверена в себе и в собственных силах

Только женщина, которая любит себя, несмотря на свои недостатки, способна любить мужчину со всеми его изъянами. Мужчины много раз говорили мне, что в любой женщине, уверенной в себе, есть что-то сексуальное, не имеющее ничего общего с внешностью.

Уверенность – это та особенная черта, которая делает женщину по-настоящему неотразимой. Если она верит в себя, она может превратить любую сложную ситуацию в очередную возможность блистать, а это мужчины любят больше всего.

Ну, вот, теперь тебе все известно!

Излишне говорить, что у каждого мужчины есть свой собственный список качеств, которые он ищет в женщине, но инстинкты подсказывают, что мне удалось разглядеть главные вещи, с которыми согласится почти любой мужчина.

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