100 млн лет: ученые из КНР обнаружили древнейшие в мире сперматозоиды животных

Мягкие части тел животных сумели сохраниться благодаря нахождению в янтаре

Китайские палеонтологи совместно с коллегами из Германии и Великобритании обнаружили сперматозоиды животных, которые являются древнейшими из всех, что известны на данный момент мировой науке. Их возраст – примерно сто миллионов лет. Об этом в пятницу, 18 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

По данным обозревателей, клетки, которые были найдены внутри фрагмента янтаря, принадлежат остракодам – одному из видов ракообразных. Представители этого класса появились на Земле около 540 миллионов лет назад, и существуют до сих пор. При этом, как отмечают ученые, подавляющее большинство ископаемых остракод – это кальцинированные раковины: мягкие части тел этих животных встречаются крайне редко.

Исследователям, которые опубликовали свою научную работу в журнале Proceedings of the Royal Society B, удалось обнаружить в кусочке янтаря скопление из 39 остракод. Особой удачей оказалось хорошее сохранение мягких частей животных. Находка была проанализирована палеонтологами с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии, благодаря чему ученые получили трехмерное изображение остракод в высоком разрешении, и смогли рассмотреть в том числе и их половые органы и клетки. В результате исследователями были впервые обнаружены гигантские ископаемые сперматозоиды остракод: скопление этих клеток могло занимать более трети всей длины тела животного.

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