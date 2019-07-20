10 самых важных для женщин витаминов и минералов

Потребности каждого человека в питательных веществах не одинаковы. В то время как большинство людей получают пользу от одних и тех же витаминов и минералов, потребности женщины могут немного отличаться, потому что ее организм переживает разные изменения на протяжении всей жизни. Вот десять питательных веществ, которые важны для женщин.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота особенно важна для женщин детородного возраста, но и всем остальным женщинам этот витамин очень полезен. Для женщин детородного возраста этот витамин важен, поскольку он способствует здоровому протеканию беременности. Недостаток фолиевой кислоты может привести к дефектам нервной трубки плода, которые приводят к церебральному параличу. Помимо приема этого витамина перед родами, организм может получить фолиевую кислоту из листовых зеленых овощей, авокадо и печени.

Железо

Железо имеет важное значение для роста и развития. Недостаток железа может привести к усталости, бессоннице и недостаточной концентрации.

Железо накапливает и переносит кислород по всему телу. Женщины ежемесячно теряют кровь во время менструации, что приводит к потере железа, поскольку основная часть железа находится в крови. Важно, чтобы в это время женщины получали достаточно железа, чтобы восполнить утраченное. Хорошими источниками железа являются красное мясо, брокколи, почки, фасоль и печень.

Кальций

Кальций важен для того, чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми. Это необходимо на протяжении всей жизни и тем более по мере старения, потому что в возрасте около 35 лет мы начинаем терять кальций.

Кальций также является одним из факторов, способствующих сохранению стройности и облегчению симптомов предменструального синдрома. Хорошими источниками кальция являются молоко, сыр, шпинат, капуста, миндаль и черная фасоль.

Витамин Д

Витамин D — важный витамин, которого не хватает многим людям. Большинство людей получают витамин D от солнца, но это не всегда возможно.

Добавки — это хорошая идея, если вы избегаете солнца или живете в месте, где солнце не светит месяцами. Витамин D благотворно влияет на настроение, здоровье молочной железы и усвоение кальция, необходимого для костей и зубов.

Магний

Магний участвует во многих химических реакциях, происходящих в организме. Это важное питательное вещество для нервов, мышечного тонуса и укрепления костей.

Он также сдерживает развитие остеопороза. Магний помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и регулировать артериальное давление. Источниками магния являются семена тыквы, шпинат, черная фасоль, палтус и миндаль.

Витамин Е

Витамин Е, который содержится в основном в жирных продуктах, таких как масла, орехи и семечки, является мощным антиоксидантом. Он очень важен для укрепления иммунной системы, здоровья глаз и кожи.

Женщине старше 19 лет ежедневно требуется 15 миллиграммов витамина Е, поэтому обязательно перекусывайте миндалем или семечками, добавляйте их в блюда из цельных зерен, салаты и овощи, приготовленные на пару. Цельнозерновой хлеб, смазанный ореховым маслом — это также отличный перекус.

Жирные кислоты омега-3

Омега-3 жирные кислоты — еще одно полезное питательное вещество, необходимое каждой женщине. Они помогают снизить кровяное давление, уменьшают воспаление и риск развития многочисленных хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Каждой женщине нужно 1,1 г этого хорошего жира в день. Дикий лосось, небелый тунец, палтус, сельдь и сардины — отличные источники жирных кислот омега-3.

Калий

Калий играет важную роль в передаче нервных импульсов, нормальном сокращении мышц и водном балансе. Он также служит для укрепления костей и необходим для производства энергии организмом.

Многие продукты богаты калием. Все мясо, а также рыба, такая как треска, лосось, сардины и камбала — прекрасные источники калия. Некоторое количество калия содержится в обезжиренном йогурте, сладком картофеле, шпинате и брокколи. Продукты с высоким содержанием калия могут снизить риски повышения артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Женщине старше 19 лет ежедневно требуется 4700 мг калия.

Витамин С

Витамин С является необходимым питательным веществом для поддержания здоровой иммунной системы. Это мощный антиоксидант, который может помочь предотвратить повреждение клеток.

Витамин С также играет важную роль в выработке коллагена — важнейшей части соединительной ткани, которая помогает поддерживать здоровье кожи, мышц и других тканей. Женщинам в возрасте 19 лет и старше необходимо 75 мг витамина С в день. Болгарский красный перец, апельсины, киви, клубника, мускусная дыня — одни из лучших источников витамина С.

Клетчатка

Клетчатка способствует нормальной работе кишечника. Женщинам 19-50 лет требуется 25 граммов клетчатки в день, а женщинам в возрасте 51 и старше — 21 грамм в день. Одними из лучших источников клетчатки являются фрукты и овощи, цельнозерновой хлеб и крупы, а также цельные зерна, такие как просо, лебеда, ячмень, дикий рис и дробленная пшеница. Богатые клетчаткой продукты питания помогают снизить риск развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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