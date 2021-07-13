10 разновидностей чая, отлично успокаивающих расстроенный желудок

Выпить чаю — хороший способ согреться в холодный день, но чай может и уберечь от болезни, если пить его ежедневно. Многие чаи содержат жизненно важные микроэлементы, которые могут снизить риск развития рака, сердечных заболеваний и диабета, улучшить вашу иммунную систему и успокоить боли в животе. Чай не панацея, но если у вас проблемы с пищеварением, вот чаи, которые помогут при расстройстве желудка

Имбирный чай

Корень имбиря тысячелетиями использовался в Азии и Индии в медицинских целях. Он помогает при расстройстве желудка, укачивании и тошноте. Это происходит благодаря гингеролу, основному компоненту имбиря, который способствует пищеварению, а также помогает бороться с вздутием живота. Если вы не хотите пить чай с имбирём, можно натереть свежий имбирь на терке и съесть его с вашими любимыми суши.

Ромашковый чай

Ромашка может помочь при спазмах желудка, укачивании, диарее, тошноте, расстройстве желудка и газах в животе. Это растение содержит химические вещества, называемые флавоноидами. Применяется также при бессоннице.

Чай с перечной мятой

Когда наступает сезон гриппа, без чая не обойтись, но лучше, чтобы он постоянно был под рукой. Исследования показали, что масло мяты перечной эффективно при лечении синдрома раздраженного кишечника, потому что помогает облегчить боль в животе и другие симптомы этого состояния. Листья мяты перечной, содержащие эфирные масла ментола, ментона и лимонена, используются в медицинских целях при тошноте, менструальных спазмах, газообразовании в животе и вздутии живота.

Мятный чай

Мята содержит мощные антиоксиданты. Это многолетнее растение обычно используется для облегчения симптомов тошноты, расстройства желудка, вздутия живота и газов. Кроме того, этот чай способствует улучшению памяти.

Чай с базиликом

Базилик священный использовался для лечения симптомов диареи, тошноты и рвоты. Кроме того, “король трав” является адаптогеном, или природным веществом, которое помогает вашему организму адаптироваться к стрессу. Известно, что стресс вызывает некоторые довольно опасные побочные эффекты, но употребление чая с базиликом может облегчить эти симптомы и противодействовать появлению высыпаний на коже, вызванных стрессом.

Чай с лакрицей

Корень солодки содержит глицирризиновую кислоту — противовоспалительный компонент, который полезен для иммунной системы. Чай из корня солодки может облегчить ряд проблем с желудком, включая язву, расстройство желудка, пищевое отравление и изжогу. Известно, что это растение с мощными целебными свойствами защищает слизистую оболочку желудка, однако будьте осторожны. Употребление слишком большого количества лакрицы может негативно сказаться на сердце.

Зеленый чай

Говорят, что зеленый чай уменьшает газообразование и диарею; рези, тошноту и вздутие живота, вызванные штаммом бактерий Helicobacter pylori; помогает при язве желудка. Просто помните, что в этом чае содержится кофеин, и это может помешать вам уснуть. В качестве дополнительного бонуса: этот чай полезен для улучшения метаболизма и похудения.

Черный чай

Этот чай популярен во всем мире и обладает полезными свойствами, улучшая здоровье кишечника. Черный чай содержит микроэлементы, называемые полифенолами, которые убивают вредные бактерии, способствуют росту полезных бактерий и восстанавливают слизистую оболочку пищеварительного тракта. Кроме того, чёрный чай — отличная альтернатива сладким энергетическим напиткам или кофе, когда вам нужно взбодриться кофеином.

Чай с фенхелем

Когда семена фенхеля заливают горячей водой, они выделяют антибактериальный компонент, который способствует расслаблению мышц кишечника и помогает при запоре. Этот чай помогает также при метеоризме и диарее. Фенхелевый чай содержит антиоксиданты, которые помогут вашему организму бороться с вредными микробами. А если вы чувствуете, что не высыпаетесь, выпейте чашку фенхелевого чая на ночь. В старину фенхель использовали для лечения бессонницы.

Чай из лемонграсса (лимонной травы)

В следующий раз, когда у вас будет расстройство желудка, приготовьте чай из лимонной травы. Он помогает бороться с проблемами пищеварения, такими как спазмы желудка и симптомы ПМС, потому что содержащееся в этом растении эфирное масло защищает слизистую оболочку. Благодаря антимикробным свойствам лимонной травы, её применяют для профилактики кариеса и инфекций полости рта.

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