10 необычных фактов об Эйфелевой башне, включая цвет, в который она была первоначально окрашена

Эйфелева башня – самая известная и узнаваемая достопримечательность Франции, которую видно почти из любой точки Парижа. Однако изначально французы встретили творение Гюстава Эйфеля в штыки, требуя снести «нелепую» железную конструкцию.

Башня была построена инженером Эйфелем в 1880-х годах, и была приурочена к проведению Всемирной выставки 1889 года. Одновременно башня замышлялась как символ в честь празднования 100-летия Французской революции.

В настоящее время около семи миллионов туристов каждый год посещают достопримечательность, ставшую символом Франции, тем более что смотровые площадки с разных этажей Эйфелевой башни позволяют путешественникам насладиться непревзойденными видами Парижа. А сама Эйфелева башня видна из множества других знаковых мест Парижа, например, от Монпарнаса, Триумфальной арки и Елисейских полей.

Но много ли вы знаете об этой культовой достопримечательности? Мы расскажем о 10 необычных и интересных фактах об Эйфелевой башне, о некоторых из которых вы наверняка не слышали:

1. Высота Эйфелевой башни составляет 324 метра. Первоначально Эйфелева башня возвышалась на 300.65 м над уровнем земли, а дополнительные 24 места добавили ей современные антенны. На протяжении более 40 лет Эйфелева башня была самым высоким сооружением в мире: почти в 2 раза выше самого высокого здания того времени – пирамиды Хеопса (146.6 м). Лишь в 1930 году её не превзошёл по высоте нью-йоркский небоскрёб Крайслер Билдинг. Вес металлической конструкции Эйфелевой башни составляет примерно 7’300 тонн, а полный вес вместе с оборудованием – порядка 10’100 тонн.

2. При строительстве Эйфелевой башни предполагалось, что она будет открыта в течение максимум 20 лет. Однако за эти годы мнение парижан о башне кардинально изменилось, а сама башня стала символом Парижа, в результате чего городские власти передумали её разбирать.

3. Башню покрывают 20’000 лампочек, которые загораются в течение пяти минут каждый час на час для всемирно известных световых шоу. Однако большинство туристов не знают, что есть одно специальное шоу, которое происходит только один раз в течение дня.

4. Проект башни Густава Эйфеля был выбран из 107 других проектов для Всемирной выставки 1889 года.

5. На постройку всей башни ушло два года, два месяца и пять дней.

6. Изначально башня никак не называлась, а сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней». И лишь потом парижане назвали башню в честь её создателя.

7. Когда башня была открыта в 1889 году, она приняла во время проведения Всемирной выставки два миллиона посетителей.

8. На Эйфелевой башне работает пять лифтов, в том числе два из оригинальных лифтов, спроектированных ещё самим Эйфелем. Ежегодно эти пять лифтов вместе проходят расстояние, равное 2.5 путешествий вокруг Земли.

9. С момента своего первоначального строительства Эйфелева башня была перекрашена 18 раз – процедура это долгая, т.к. малярам нужно окрасить приблизительно 250’000 кв.метров поверхности. При этом красно-коричневый первоначальный цвет был изменен несколько раз: на желто-охристый, затем на каштановый, а последние десятилетия башня предстаёт перед туристами в бронзовом цвете, который называемый «коричневый-эйфелевый» – это официально запатентованный цвет.

10. Эйфелева башня считается самой посещаемой платной и самой фотографируемой достопримечательностью мира.

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