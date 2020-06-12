Приятный и обволакивающий Sospiro Perfumes Erba Pura

Уникальный, необычный, незабываемый и соблазнительный – это основные характеристики парфюма Sospiro Erba Pura https://www.butik-aromata.ru/product_1674.html

Духи относятся к категории унисекс, они были созданы в 2013 году мастерами своего дела – Кристианом Карбоннелом и Лаурой Сантанер, которые постарались передать основную идею, концепцию аромата в его звучании. Если судить по отзывам пользователей, это у них прекрасно получилось. Парфюм Соспиро Эрба Пура перенесет вас на цветущее поле, поможет выразить свою индивидуальность и подчеркнуть хороший вкус.

Аромат, который вы никогда не забудете

Передать аромат бескрайнего поля с буйством трав – это одна из самых сложных задач для парфюмера. Потому что воплотить все то обилие трав и растений с их уникальными запахами в одном парфюме – очень непросто. Тем не менее, это получилось у итальянского бренда, который и разработал Соспиро Перфюмс Эрба Пура. Используя духи, вы ощутите, будто оказались на поле, усыпанном травами, цветами с остатками утренней росы на нетронутых листках.

Стоит отметить, что композиция завораживает с первых ноток, представленных цитрусовым бергамотом, апельсином и лимоном. Плавно они перетекают в более яркие аккорды фруктовых ноток, а завершается все аккордами амбры, белого мускуса и ванили. Наиболее аромат оценят мужчины и женщины, которые обожают природу, окружающий мир и готовы к различным сюрпризам. Если вы уверены в себе, самодостаточны и открыты к приключениям, аромат Sospiro Perfumes Erba Pura станет любимым в вашей коллекции парфюмов.

Духи отличаются средней стойкостью, около 12 часов. При нанесении на кожу и волосы, их звучание можно немного продлить. Наиболее аромат подойдет для теплого времени года и утренней поры, хотя ими можно пользоваться каждый день. Туалетная вода никогда не приедается, напротив, она выделяет лучшее в ее обладателе. Упакованы духи в изящный флакон синего цвета, украшены золотой крышечкой и теснением с наименованием аромата. Благодаря компактному размеру, духи запросто уместятся в косметичке или сумочке.

Приобрести недорогую, но качественную, оригинальную и проверенную парфюмерию от лучших брендов, вы сможете у нас в магазине. Среди огромного ассортимента вы точно найдете нечто уникальное для себя. С радостью ответим на вопросы, проконсультируем, поможем с выбором и обеспечим оперативную доставку! Для постоянных клиентов предусмотрены скидки!